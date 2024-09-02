- В школе волейбольная команда неожиданно посетила Седену Гомес.

Знаменитость и актриса Селена Гомес нанесла неожиданный визит команде старшей школы по волейболу. В 32 года она опубликовала снимок рукописного объявления с просьбой исполнить гимн перед их матчем. В следующем видео она радостно сообщает волейболисткам и восторженным фанатам в спортзале о знаке. Девушки взрываются аплодисментами, снимают видео на телефоны и осыпают Гомес благодарностями.

Интернет бурлит от восторженных отзывов "она милашка"

"Я просто не могла не заглянуть, это мой первый раз в Теллуриде!", - написала Гомес в своем посте. Как сообщают новостные источники, Гомес была в Теллуриде, Колорадо на прошлых выходных, посещая кинофестиваль для продвижения своего фильма "Эмилия Перес". "Entertainment Tonight" сообщает, что вопреки слухам, Гомес не пела гимн перед матчем. Обновление в Instagram Гомес показывает, как она позирует для групповых фотографий с командой волейбола и расписывает сувениры.

Новый сезон шоу "Только убийства в здании" сейчас доступен на Disney+. В этом сериале Гомес играет энтузиаста-расследователя вместе с Стивом Мартином и Мартином Шортом.

Неожиданный визит Селены Гомес к команде старшей школы по волейболу включал в себя не только рукописную просьбу спеть гимн, но и возможность поделиться своей любовью к музыке, исполнив песню во время общения с командой.

Несмотря на то, что Гомес не пела гимн перед матчем, талант Селены Гомес к музыке все равно был отмечен командой волейбола и их фанатами, что еще больше подогрело восторженные отзывы "она милашка" в интернете.

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