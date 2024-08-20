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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

В школах Бранденбурга обучается около 6000 украинских подростков.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Ученики начальных классов наблюдают рост мигрантов из Украины.
Ученики начальных классов наблюдают рост мигрантов из Украины.

- В школах Бранденбурга обучается около 6000 украинских подростков.

В Бранденбурге сейчас в школах обучается почти 6000 детей и молодых людей, которые бежали из Украины со своими семьями. По данным Министерства образования в Потсдаме в ответ на запрос депутата ландтага от ХДС Гордона Hoffmanna, около 5670 из них посещают общеобразовательные школы, а остальные - частные образовательные учреждения. Это примерно на 2700 учеников больше, чем в прошлом году, согласно предыдущим данным ланда.

С 1 марта 2022 года, когда началось российское нападение на Украину, дети и подростки из Украины с украинским гражданством и негерманским местом рождения принимаются в Бранденбурге.

По состоянию на середину июня, около 3000 учеников посещали начальные школы, 1450 - средние школы, 450 - всеобщие школы, и примерно 460 заканчивали school-leaving exam в гимназии, а 130 стремились получить сертификат специальной школы. Около 400 учеников были зачислены в профессиональные школы.

Согласно Министерству образования, украинские мальчики и девочки в школах Бранденбурга подчиняются тем же правилам и процедурам, что и все вновь прибывшие или неnative speakers. По состоянию на середину июня, 58% украинских учеников изучали немецкий язык как второй язык в подготовительных классах. 13% изучали немецкий язык в подготовительных группах с дополнительной помощью, а 29% - без дополнительной поддержки.

К концу июня администрация школ Бранденбурга наняла 313 в основном украинских беженцев в качестве преподавательского состава или педагогического персонала для поддержки школ.

Депутат ландтага от ХДС Гордон Hoffmann запросил у Министерства образования данные о количестве украинских беженцев в школах Бранденбурга, так как ХДС заинтересована в вопросах образования. ХДС поддерживает приток украинских беженцев в школы Бранденбурга, признавая значительное увеличение числа учеников из Украины по сравнению с предыдущим годом.

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