Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В Шарлоттенбурге пожарные обнаружили три автомобиля, охваченные пламенем.

В Берлине,Charlottenburg, происходит три пожара в результате возгорания автомобилей. Пожарная команда предотвращает дальнейшее развитие событий, но ущерб значителен.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- В Шарлоттенбурге пожарные обнаружили три автомобиля, охваченные пламенем.

На улице Фasanenstraße, расположенной в районе Берлин-Шарлоттенбург, в результате ночного пожара был нанесен значительный ущерб. Согласно отчету пожарной службы, три автомобиля, припаркованные на стоянке, были охвачены пламенем, что потребовало вмешательства экстренных служб. Быстрые действия прибывших сотрудников предотвратили распространение огня на соседние автомобили.

К сожалению, автомобили, вовлеченные в инцидент, были серьезно повреждены. Каждый из трех автомобилей был полностью уничтожен, став непригодным для дальнейшей эксплуатации. К счастью, в результате инцидента не было зафиксировано никаких травм. Полиция рассматривает пожар как подозрительный случай поджога. Расследование передано специализированной команде.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, выразив поддержку пострадавшим лицам и имуществу в Берлин-Шарлоттенбурге. В связи с подозрительной природой пожара местные власти в Европейском союзе сотрудничают с немецкими властями для проведения тщательного расследования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Остаются нерешенными запросы от коалиции по ситуации с выборами в Саксонии.
Федеральные земли Германии

Немецкое руководство также было просит определить путь вперед для Европейского Союза.

Будущий выбор в parlamentar Sahni обещает напряженное соперничество между ХДС и АдД. Перед выборами эти партии часто меняют свои позиции, но редко фокусируются исключительно на темах, специфических для Сахны.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Профсоюз сотрудников правопорядка в Гессене добивается увеличения поставок электрошокеров для своей...
Федеральные земли Германии

Ассоциация правоохранителей выступает за увеличение доступности электрошоковых пистолетов.

В Гессене цель ГВП — ускорить распространение пульсирующих электрических устройств на расстоянии. Развертывание Тазеров может потенциально снизить потребность в огнестрельном оружии.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Частые нападения на беженцев – обыденность.
Федеральные земли Германии

51 случай нападения на беженцев и их дома в Бранденбурге.

Постоянно, сообщества беженцев или их поселения переживают нападения. ér crisi, Brandenburg также столкнулся с новыми данными о расистских инцидента.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Кто владеет подлинными ресурсами для подлинной легенды о Джунглях?
Общество

Кто владеет подлинными ресурсами для подлинной легенды о Джунглях?

Кто владеет подлинными ресурсами для подлинной легенды о Джунглях? Спор о приготовлении пищи, экзамены, объявленные как спасение человечества, и желание телевизионной славы. В этом выпуске подкаста NTV "Дитт, Датт и Дитрих" мы погружаемся в первые дни мифического африканского леса. Тележка RTL сейчас предоставляет зрителям легендарное зрелище. Нетерпеливо ждете?

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Повышение цены на железнодорожные билеты, предусмотренное к 2026 году, которое может сделать...
Экономика

Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%.

- Дочернее железнодорожное предприятие намерено увеличить железнодорожные проездные пошлины на 19%. InfraGo, надзиратель за железнодорожной сетью, планирует существенно повысить "тарифы на использование путей" с 2026 года. Это решение, скорее всего, затронет региональный транспорт, так как InfraGo стремится к увеличению на 23,5% от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Согласно

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно