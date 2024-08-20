- В Шарлоттенбурге пожарные обнаружили три автомобиля, охваченные пламенем.

На улице Фasanenstraße, расположенной в районе Берлин-Шарлоттенбург, в результате ночного пожара был нанесен значительный ущерб. Согласно отчету пожарной службы, три автомобиля, припаркованные на стоянке, были охвачены пламенем, что потребовало вмешательства экстренных служб. Быстрые действия прибывших сотрудников предотвратили распространение огня на соседние автомобили.

К сожалению, автомобили, вовлеченные в инцидент, были серьезно повреждены. Каждый из трех автомобилей был полностью уничтожен, став непригодным для дальнейшей эксплуатации. К счастью, в результате инцидента не было зафиксировано никаких травм. Полиция рассматривает пожар как подозрительный случай поджога. Расследование передано специализированной команде.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, выразив поддержку пострадавшим лицам и имуществу в Берлин-Шарлоттенбурге. В связи с подозрительной природой пожара местные власти в Европейском союзе сотрудничают с немецкими властями для проведения тщательного расследования.

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