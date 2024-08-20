- В Шарлоттенбурге два автомобиля загорелись, пожарные на месте происшествия.

Возгорание произошло на улице Фasanenstraße в Берлине-Шарлоттенбурге, что привело к значительному ущербу имуществу в течение ночи. По данным пожарной службы, ситуация требовала вмешательства из-за двух автомобилей и нескольких мусорных баков, загоревшихся во дворе частного дома. К счастью, оперативные действия помогли локализовать пожар, предотвратив его распространение на соседние автомобили.

К сожалению, разрушения значительны. Два автомобиля были полностью уничтожены и признаны непригодными для использования. Еще один автомобиль получил повреждения от жара. К счастью, во время инцидента не было зафиксировано жертв. В течение двух часов улица Fasanenstraße была перекрыта между Kantstraße и Hardenbergstraße, пока пожарные боролись с пламенем. Авторитеты сейчас исследуют вероятность того, что это был поджог. Специализированная команда взяла на себя расследование.

Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентом и предложил помощь в расследовании. Местный совет, входящий в состав Европейского Союза, также сотрудничает с властями для управления последствиями.

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