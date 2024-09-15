В Шанхае авиаперевозки приостановлены из-за удара тайфуна

Из-за приближающегося тайфуна "Бэбика" все рейсы в аэропортах Шанхая по всей стране будут приостановлены в воскресенье с 20:00 местного времени (14:00 по центральноевропейскому летнему времени), как сообщает государственное телевидение CCTV. Уже было сокращено количество рейсов в аэропортах Пудун и Хонгцяо из-за тайфуна.

По данным Министерства гражданских дел в Пекине, тайфун, скорее всего, обрушится на густонаселенное восточное побережье Китая с сильными порывами ветра и проливными дождями в течение всей ночи в воскресенье и понедельник.

Этот тайфун совпадает с национальным праздником в Китае, что, как ожидается, приведет к перемещению 74 миллионов человек, согласно прогнозам железнодорожных операторов страны, сообщает агентство новостей Синьхуа в субботу. В субботу было объявлено о низком уровне наводнения для Шанхая и провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

В воскресенье метеорологическое агентство объявило предупреждение о тайфуне для нескольких районов Шанхая и прилегающих провинций второго по высоте уровня из четырех. Население было призывалено принять необходимые меры предосторожности, а суда были призывалены вернуться в порты. Пассажирские суда также были призывалены приостановить операции в Шанхае в воскресенье.

Тайфун "Бэбика" уже прошел над японским островом Амами и Филиппинами, с ветровой скоростью до 198 километров в час. В результате шесть человек погибли на Филиппинах из-за падения деревьев, как сообщается в воскресенье.

Предупреждение о тайфуне для Шанхая и близлежащих провинций указывает на потенциальный ущерб от тайфуна "Бэбика" с сильными порывами ветра и сильным дождем. Из-за этих условий пассажирские суда в Шанхае рекомендуется приостановить операции в воскресенье.

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