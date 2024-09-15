Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиТайфуны

В Шанхае авиаперевозки приостановлены из-за удара тайфуна

Вся авиадеятельность приостановлена.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Эксперты из Allianz выразили озабоченность возможными авиационными происшествиями из-за...
Эксперты из Allianz выразили озабоченность возможными авиационными происшествиями из-за потенциальной нехватки квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов.

В Шанхае авиаперевозки приостановлены из-за удара тайфуна

Из-за приближающегося тайфуна "Бэбика" все рейсы в аэропортах Шанхая по всей стране будут приостановлены в воскресенье с 20:00 местного времени (14:00 по центральноевропейскому летнему времени), как сообщает государственное телевидение CCTV. Уже было сокращено количество рейсов в аэропортах Пудун и Хонгцяо из-за тайфуна.

По данным Министерства гражданских дел в Пекине, тайфун, скорее всего, обрушится на густонаселенное восточное побережье Китая с сильными порывами ветра и проливными дождями в течение всей ночи в воскресенье и понедельник.

Этот тайфун совпадает с национальным праздником в Китае, что, как ожидается, приведет к перемещению 74 миллионов человек, согласно прогнозам железнодорожных операторов страны, сообщает агентство новостей Синьхуа в субботу. В субботу было объявлено о низком уровне наводнения для Шанхая и провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

В воскресенье метеорологическое агентство объявило предупреждение о тайфуне для нескольких районов Шанхая и прилегающих провинций второго по высоте уровня из четырех. Население было призывалено принять необходимые меры предосторожности, а суда были призывалены вернуться в порты. Пассажирские суда также были призывалены приостановить операции в Шанхае в воскресенье.

Тайфун "Бэбика" уже прошел над японским островом Амами и Филиппинами, с ветровой скоростью до 198 километров в час. В результате шесть человек погибли на Филиппинах из-за падения деревьев, как сообщается в воскресенье.

Предупреждение о тайфуне для Шанхая и близлежащих провинций указывает на потенциальный ущерб от тайфуна "Бэбика" с сильными порывами ветра и сильным дождем. Из-за этих условий пассажирские суда в Шанхае рекомендуется приостановить операции в воскресенье.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во время военного праздника День Военно-морского флота 27 июля 2014 года в Североморске, Россия,...
Политика

Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

За прошедшую неделю командованиеtiszio_response партии Новоамериканская аэрокосмическая оборона сообщало о перехватах военных самолётов России несколько раз вблизи Аляски. Возросшие напряжения между Соединёнными Штатами и Россией, кажется, коррелируют таким образом.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неопределенный момент времени
Политика

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году. Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Мятеж, в котором приняло участие более 200 узников, Károly в результате сильных наводнений в...
Главные темы

Сотни заключенных сбежали из нигерийской тюрьмы из-за сильных наводнений

Более 274 узника смогли освободиться из тюрьмы, находящейся в штате Борно, Нигерия, из-за сильного наводнения, сообщила Служба исправительных учреждений Нигерии в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно