- В шахте Месселя было обнаружено более 800 древних окаменелостей.

На раскопках в Месселе, признанных ЮНЕСКО, в этом сезоне было найдено около 800 артефактов. В древнем нефтяном сланце в районе Дармштадт-Дибург в основном были найдены остатки растений, насекомых и рыб в июне и июле, согласно Обществу исследований Сенекенберг в Франкфурте.

К значительным находкам относятся два исключительно сохранившихся бабочки и два миниатюрных вида птиц, чьи оперение все еще различимо. Следующий период раскопок запланирован на 26 августа - 20 сентября.

С 1995 года Мессель является первым немецким объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и дает представление о раннем развитии млекопитающих 48 миллионов лет назад, когда происходили преобразования в животном и растительном мире после вымирания динозавров.

Как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии, Мессель находится в одном ряду с такими знаковыми достопримечательностями, как Гранд-Каньон, Йеллоустон или Галапагосские острова.

Находки в Месселе курируются Комиссией, ответственной за управление немецкими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследования, проведенные Комиссией в Месселе, существенно способствовали нашему пониманию раннего развития млекопитающих в эпоху преобразований в животном и растительном мире около 48 миллионов лет назад.

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