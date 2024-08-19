Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В шахте Месселя было обнаружено более 800 древних окаменелостей.

Снова обнаруженные в мезозойском philosophe Grube Messel, исследователи добились успеха в раскопке сохранившейся растительности и фауны, в том числе вегетации, превратившейся в камень, насекомых, водных существ и пернатых.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Залежи асфальта в мессельском карьере позволяют заглянуть в эпоху возрастом 48 миллионов лет.
Залежи асфальта в мессельском карьере позволяют заглянуть в эпоху возрастом 48 миллионов лет.

- В шахте Месселя было обнаружено более 800 древних окаменелостей.

На раскопках в Месселе, признанных ЮНЕСКО, в этом сезоне было найдено около 800 артефактов. В древнем нефтяном сланце в районе Дармштадт-Дибург в основном были найдены остатки растений, насекомых и рыб в июне и июле, согласно Обществу исследований Сенекенберг в Франкфурте.

К значительным находкам относятся два исключительно сохранившихся бабочки и два миниатюрных вида птиц, чьи оперение все еще различимо. Следующий период раскопок запланирован на 26 августа - 20 сентября.

С 1995 года Мессель является первым немецким объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и дает представление о раннем развитии млекопитающих 48 миллионов лет назад, когда происходили преобразования в животном и растительном мире после вымирания динозавров.

Как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии, Мессель находится в одном ряду с такими знаковыми достопримечательностями, как Гранд-Каньон, Йеллоустон или Галапагосские острова.

Находки в Месселе курируются Комиссией, ответственной за управление немецкими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследования, проведенные Комиссией в Месселе, существенно способствовали нашему пониманию раннего развития млекопитающих в эпоху преобразований в животном и растительном мире около 48 миллионов лет назад.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вице-министр социального развития Баварии Ульрике Шарф, член ХСС, призывает молодых людей штата...
Федеральные земли Германии

Правительственный департамент: расширенные возможности для добровольной службы в общине 2025 год

Индивиды из молодежного сегмента Баварии имеют возможность участвовать в общественной жизни и набираться опыта в течение года добровольной социальной службы в 2025 году.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)
Федеральные земли Германии

Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

На протяжении многих лет Северная Бавария жаждет ускоренной и более современной железнодорожной сети, соединяющей Нюрнберг и Саксонию. Какова текущая ситуация с электрификацией?

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Облегчение сложности строительства расширения в Баден-Вюртемберге продолжается.
Федеральные земли Германии

Упрощенные руководящие принципы для проектирования вертикальных конструкций

Чаще всего после ремонта хорошо структурированные наследие здания расширяются за счет добавления новых этажей и дальнейшем используются как жилая недвижимость. Предполагается, что получение разрешений на такие проекты ремонта станет более простым в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.

Много людей проигнорировали уплату штрафов за незначительные правонарушения в сфере дорожного движения. Некоторые также проигнорировали отбывание назначенного им наказания. Годовые цифры выданных ордеров на арест велики, и значительная часть из них остается нерешенной.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Вице-министр социального развития Баварии Ульрике Шарф, член ХСС, призывает молодых людей штата...
Федеральные земли Германии

Правительственный департамент: расширенные возможности для добровольной службы в общине 2025 год

Индивиды из молодежного сегмента Баварии имеют возможность участвовать в общественной жизни и набираться опыта в течение года добровольной социальной службы в 2025 году.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вокзал Байрейта находится на грани электрификации (Картина из прошлого)
Федеральные земли Германии

Нынешнее положение автомагистрали Франкония-Саксония находится под пристальным вниманием.

На протяжении многих лет Северная Бавария жаждет ускоренной и более современной железнодорожной сети, соединяющей Нюрнберг и Саксонию. Какова текущая ситуация с электрификацией?

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Облегчение сложности строительства расширения в Баден-Вюртемберге продолжается.
Федеральные земли Германии

Упрощенные руководящие принципы для проектирования вертикальных конструкций

Чаще всего после ремонта хорошо структурированные наследие здания расширяются за счет добавления новых этажей и дальнейшем используются как жилая недвижимость. Предполагается, что получение разрешений на такие проекты ремонта станет более простым в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Энн, качающаяся в классическом стиле Голливуда, цветubeльчатая дочка Элли (Лей Дринда)
Культура

Сжать зубы крепко - фильм ZDF вращается вокруг женщин

В телесериале 'Shooting Stars' ЗДФ предоставил платформу и время эфира для растущих режиссеров. Финал этого сезона сосредоточен на динамике мать-дочка и показывает мощную главную актрису.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно