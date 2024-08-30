- В сфере социальной работы и здравоохранения имеется около 133 000 рабочих мест.

Профессии, такие как сестринское дело, обучение в детском саду и социальная работа, испытывают острое нехватку кадров по всей стране

В 2023 году, по данным анализа, проведенного отделом навыков удержания (Kofa) в бизнес-ориентированном Институте немецкой экономики (IW), было не заполнено около 133 000 рабочих мест в сфере здравоохранения и социальной работы. Этот пробел составляет около четверти общего дефицита экономических навыков.

Хотя ситуация немного улучшилась в последнее время, она по-прежнему остается крайне острой и может ухудшиться в ближайшие годы, как отмечает автор и эксперт исследования Юрек Тидеманн.

Самое напряженное положение в обучении в детском саду

Самый значительный дефицит наблюдается в обучении в детском саду. В прошлом году мы столкнулись с нехваткой около 21 000 педагогов, что привело к отсутствию примерно 300 000 мест в детских садах по всей стране. Нехватка этих специалистов в секторах здравоохранения и социальной работы усугубляет проблему: более 80% сотрудников - женщины, более половины из них работают неполный рабочий день, отчасти из-за дефицита навыков.

Как объясняет Тидеманн, "Работающие матери часто сокращают свои часы, чтобы закрыть пробелы в уходе за детьми". Предоставление мест в детском саду является ключом к увеличению рабочих часов как для матерей, так и для отцов.

Прогнозы: к 2049 году понадобится как минимум 280 000 дополнительных опекунов

Эта проблема также затронула социальную работу, социальную педагогику, здравоохранение и уход за пожилыми людьми. Люди, чьи родственники не могут получить надлежащий уход из-за нехватки специалистов, частично доступны на рынке труда, говорит Тидеманн. С ростом населения ожидается увеличение спроса. Федеральное статистическое управление прогнозирует, что к 2049 году понадобится как минимум 280 000 дополнительных опекунов.

Одновременно эксперты отмечают некоторые улучшения. Программы обучения для медицинских работников и учителей детских садов имеют наибольшее количество новых контрактов, согласно Федеральному институту профессионального образования. Однако спрос на квалифицированных сотрудников растет быстрее, чем новые таланты могут быть воспитаны в результате обучения.

Чтобы восполнить дефицит навыков, предлагается усилить стимулы для профессионального обучения в секторах здравоохранения и социальной работы. Целенаправленное вовлечение мужчин-сотрудников может потенциально помочь разрушить гендерные стереотипы и привлечь больше мужчин к карьере в здравоохранении или социальной работе, предлагает Тидеманн.

Дефицит навыков в сферах здравоохранения и социальной работы, подчеркивает Тидеманн, способствует нехватке сотрудников в профессиях, таких как обучение в детском саду. Несмотря на усилия по увеличению программ обучения для медицинских работников и учителей детских садов, спрос на квалифицированных работников опережает предложение, что приводит к еще более широкому дефициту навыков.

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