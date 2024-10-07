Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

В сфере немецкого футбола Кевин Вогт побил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за один сезон.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Край Радости}
Край Радости}

В сфере немецкого футбола Кевин Вогт побил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за один сезон.

Никто в истории Бундеслиги не испытывал такой длительной засухи перед следующим голом, как Кивен Вогт: после почти десяти лет защитник "Унион Берлин" снова поразил ворота. В матче против "Боруссии Дортмунд" он забил промежуточный 1:0 после пенальти.

Ни один полевой игрок Бундеслиги не ждал так долго своего следующего гола, как Кивен Вогт из "Унион Берлин". Почти ровно десять лет, 33-летний центральный защитник забил свой первый гол в лиге против "Боруссии Дортмунд", реализовав пенальти. Об этом во время матча сообщил Opta, поставщик данных. Последний гол Вогта был забит 18 октября 2014 года, когда он выступал за "1. FC Кёльн" - также против BVB. Opta отмечает, что между этими двумя голами прошло 275 игр.

12 апреля этого года Вогт установил рекорд своей голевой засухи. В матче "Унион Берлин" - "Аугсбург" (0:2) он сыграл свою 267-ю игру без гола, превзойдя рекорд Диетмара Швагера, установленный с 1964 по 1973 год, - 266 игр без гола.

Вогт, ветеран Бундеслиги, перешел в "Унион" из соперников по лиге "1899 Hoffenheim" в январе, заняв место, оставленное итальянским чемпионом Европы Леонардо Бонуччи, который ушел после полугода. Бонуччи, проведший всю карьеру в Италии, сыграл семь матчей в Бундеслиге, забив один гол. Он также сыграл три матча в Лиге чемпионов за "Унион Берлин".

Согласно сообщениям, трансферная стоимость Вогта составила около 1,5 миллиона евро. "Кевин - это игрок, который храбр, способен вести команду и улучшит нашу команду своей ментальностью и решимостью", - сказал спортивный директор Оливер Рухнерт в то время: "Он хорошо знает Бундеслигу и готов сразу же объединиться с нами". Для Вогта "Унион Берлин" стал шестым клубом Бундеслиги - и первым за многие годы, в котором он забил гол. Это его четвертый гол в Бундеслиге.

Кстати говоря, длительная голевой засуха Вогта - не единственная странность в Бундеслиге, связанная с ним. Защитник стал одним из шести игроков в истории лиги, которые играли за две разные команды в один день матча. В 13-м туре предыдущего сезона Вогт играл за "Хоффенхайм" против "Гладбаха" и за "Унион Берлин" против "Баварии". Причина была в том, что матч "Унион Берлин" в Мюнхене был перенесен и сыграл только после зимнего перерыва.

После своего рекордного голевого перерыва Кивен Вогт наконец-то снова забил в матче Бундеслиги, реализовав пенальти в матче против "Боруссии Дортмунд". Несмотря на то, что он присоединился к "Унион Берлин" как ветеран Бундеслиги, гол Вогта против "Боруссии" стал его первым голом в лиге за многие годы, демонстрируя его страсть к прекрасной игре в футбол.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Спорт

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом. В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно