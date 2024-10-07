В сфере немецкого футбола Кевин Вогт побил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за один сезон.

Никто в истории Бундеслиги не испытывал такой длительной засухи перед следующим голом, как Кивен Вогт: после почти десяти лет защитник "Унион Берлин" снова поразил ворота. В матче против "Боруссии Дортмунд" он забил промежуточный 1:0 после пенальти.

Ни один полевой игрок Бундеслиги не ждал так долго своего следующего гола, как Кивен Вогт из "Унион Берлин". Почти ровно десять лет, 33-летний центральный защитник забил свой первый гол в лиге против "Боруссии Дортмунд", реализовав пенальти. Об этом во время матча сообщил Opta, поставщик данных. Последний гол Вогта был забит 18 октября 2014 года, когда он выступал за "1. FC Кёльн" - также против BVB. Opta отмечает, что между этими двумя голами прошло 275 игр.

12 апреля этого года Вогт установил рекорд своей голевой засухи. В матче "Унион Берлин" - "Аугсбург" (0:2) он сыграл свою 267-ю игру без гола, превзойдя рекорд Диетмара Швагера, установленный с 1964 по 1973 год, - 266 игр без гола.

Вогт, ветеран Бундеслиги, перешел в "Унион" из соперников по лиге "1899 Hoffenheim" в январе, заняв место, оставленное итальянским чемпионом Европы Леонардо Бонуччи, который ушел после полугода. Бонуччи, проведший всю карьеру в Италии, сыграл семь матчей в Бундеслиге, забив один гол. Он также сыграл три матча в Лиге чемпионов за "Унион Берлин".

Согласно сообщениям, трансферная стоимость Вогта составила около 1,5 миллиона евро. "Кевин - это игрок, который храбр, способен вести команду и улучшит нашу команду своей ментальностью и решимостью", - сказал спортивный директор Оливер Рухнерт в то время: "Он хорошо знает Бундеслигу и готов сразу же объединиться с нами". Для Вогта "Унион Берлин" стал шестым клубом Бундеслиги - и первым за многие годы, в котором он забил гол. Это его четвертый гол в Бундеслиге.

Кстати говоря, длительная голевой засуха Вогта - не единственная странность в Бундеслиге, связанная с ним. Защитник стал одним из шести игроков в истории лиги, которые играли за две разные команды в один день матча. В 13-м туре предыдущего сезона Вогт играл за "Хоффенхайм" против "Гладбаха" и за "Унион Берлин" против "Баварии". Причина была в том, что матч "Унион Берлин" в Мюнхене был перенесен и сыграл только после зимнего перерыва.

После своего рекордного голевого перерыва Кивен Вогт наконец-то снова забил в матче Бундеслиги, реализовав пенальти в матче против "Боруссии Дортмунд". Несмотря на то, что он присоединился к "Унион Берлин" как ветеран Бундеслиги, гол Вогта против "Боруссии" стал его первым голом в лиге за многие годы, демонстрируя его страсть к прекрасной игре в футбол.

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