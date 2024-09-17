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В сфере финансов Джордж Клуни сталкивается с Commerzbank

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут
Итальянский по происхождению римлянин Андреа Орчел общепризнан в финансовой сфере как 'Вершина...
Итальянский по происхождению римлянин Андреа Орчел общепризнан в финансовой сфере как 'Вершина финансового мира'.

В сфере финансов Джордж Клуни сталкивается с Commerzbank

Итальянский бизнесмен Андреа Орчел олицетворяет стереотип неутомимого инвестбанкира. Несмотря на многочисленные миллиардные провалы, он остается непреклонным в своем стремлении возглавить один из самых ценных банков Европы, даже если это значит неприятности для Commerzbank. Темой его дипломной работы, похоже, было предвосхищение будущих проблем с немецким банком.

Андреа Орчел не известен тесными отношениями. Вместо этого он культивирует образ строгого менеджера, поддерживая имидж типичного инвестбанкира и успешного предпринимателя, даже в трудные времена финансового кризиса.

Родившийся в Риме, Орчел заработал репутацию "наркомана сделок" и ласково называется "акулой финансов" и "Джорджем Клуни банковского дела". "Нью-Йорк Таймс" просто называет его "самым известным инвестбанкиром Европы". В течение последних трех лет, 61-летний Орчел служит CEO второго по величине банка Италии, UniCredit, который, возможно, скоро слится с Commerzbank, сделав его архитектором одного из крупнейших банковских слияний в Европе.

€25 миллионов золотой парашют

Взращенный в семье среднего класса в Риме, Орчел изучал экономику в университете "Ла Сапиенца" в родном городе, а затем получил степень магистра в престижной бизнес-школе INSEAD. В 25 лет Орчел уехал в Лондон работать в Goldman Sachs, а затем переехал в Париж в Boston Consulting. В начале 1990-х итальянский банк Merrill Lynch принял Орчела на различные руководящие должности. После работы в Royal Bank of Scotland он принял должность в швейцарском банке UBS в 2012 году в качестве главы инвестиционного банкинга, получив бонус в размере €25 миллионов.

Как глава самого дорогого банковского спасения в Европе во время финансового кризиса, репутация Орчела, казалось, осталась неповрежденной. Он посоветовал Royal Bank of Scotland приобрести голландский банк ABN Amro прямо перед кризисом - тогда самый дорогой банковский takeover ever. Когда рынки обрушились вскоре после этого, британским налогоплательщикам пришлось заплатить £45 миллиардов, чтобы спасти его.

Как и всегда, Орчел отмахнулся от критики и продолжил ставить свои интересы на первое место. В 2018 году он должен был стать CEO испанского банка Santander, но разногласия по условиям в конечном итоге помешали ему занять эту должность. Тем не менее, он ушел с €51 миллионным выходным пособием от UBS.

Германия лишилась контроля?

В 2021 году Орчел вернулся в Италию в качестве CEO UniCredit, рыночная капитализация которого составляет €60 миллиардов, делая его одним из самых ценных банков Европы. Он стоит больше, чем Commerzbank (€18,5 миллиардов) и Deutsche Bank вместе взятые (€29 миллиардов) и сообщил о прибыли в размере €8,6 миллиардов в прошлом году. UniCredit владел немецким банком Hypovereinsbank с 2005 года, и его следующей целью, возможно, станет Commerzbank, сделав его вторым по величине частным банком Германии.

Поговаривают о слиянии с момента назначения Орчела, но только прошлым летом он начал увеличивать долю своей организации в Commerzbank - удивив немецкое правительство на прошлой неделе покупкой 4,5 процентов акций, предложенных на продажу федеральным правительством. UniCredit теперь владеет 9 процентами акций Commerzbank и выразила желание приобрести больше. Только немецкое правительство владеет большим количеством акций Commerzbank - 12 процентов.

Сообщения в "Financial Times" предполагают, что немецкое правительство консультировалось с американским банком JP Morgan Chase при продаже своей 4,5-процентной доли, что, возможно, поощрило ставку UniCredit. Однако высокопоставленные немецкие чиновники заявили, что узнали о заинтересованности UniCredit и уже имеющейся доли в Commerzbank только вечером, когда процесс продажи стал необратимым. "В то время, когда процесс bookbuilding стал необратимым, Федеральное министерство финансов не знало, что UniCredit владеет дальнейшими акциями Commerzbank", - заявило министерство газете. Высокопоставленные немецкие чиновники теперь, похоже, недовольны результатом продажи, с одним чиновником, заявившим, что действия UniCredit были восприняты как "очень недружелюбное поведение".

Орчел опровергает эти обвинения в интервью "Handelsblatt". "Мы были контактированы представителями Федерального министерства финансов и их консультантами на рабочем уровне до аукциона 4,5-процентного пакета государственных акций", - говорит он. "Во время аукциона федеральных акций финансовое агентство собрало предложения от различных инвесторов и в конечном итоге выбрало наше. Все участвующие стороны знали, что наша доля тем самым увеличится до 9 процентов и какие это имеет последствия". Орчел утверждает, что интерес UniCredit к Commerzbank был известен всем заинтересованным сторонам в Германии уже давно, именно поэтому они и были контактированы в первую очередь.

Орчел предпочитает держать свои личные дела в секрете и поддерживает низкий профиль в социальных сетях. С 2009 года он женат на дизайнере интерьеров Кларе Баталим-Орчел и делит ребенка с ней.

Если слияние Commerzbank произойдет под его руководством, это, по сути, запечатает сделку: Орчел написал свою дипломную работу о враждебных takeover банков.

Итальянская экономика, представленная UniCredit под руководством Орчела, имеет значительную рыночную капитализацию в размере €60 миллиардов, делая его одним из самых ценных банков Европы. Андреа Орчел, CEO UniCredit, преследует потенциальное приобретение Commerzbank, что могло бы сделать UniCredit вторым по величине частным банком Германии.

Академическая подготовка Орчела в области экономики и его дипломная работа о враждебных takeover банков могут потенциально повлиять на потенциальное приобретение Commerzbank, что принесет значительные изменения в немецкую экономику.

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