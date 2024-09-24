В самом тесном президентском соревновании века состоялся бой между Камалой Харрис и Дональдом Трампом

Опрос с 10 сентября после конфронтации между Дональдом Трампом и Камалой Харрис показывает, что, хотя вице-президент, похоже, установила умеренный национальный перевес над своим республиканским соперником, их состязание все еще находится в пределах погрешности опроса и остается неопределенным. Это особенно верно, когда оценивается коллегия выборщиков.

Например, опрос, проведенный CBS News и NBC News в воскресенье, показывает, что Харрис лидирует с перевесом в 4 и 5 пунктов соответственно, что является ее лучшим результатом на данный момент. Однако в опросах CBS News/YouGov и NBC News за 2016 и 2020 годы ее преимущество было не менее чем вдвое больше нынешнего.

Чтобы лучше понять последние опросы, рассмотрим все национальные опросы, проведенные после дебатов, в том числе опросы ABC News/Ipsos, Fox News и The New York Times/Siena College. Согласно последнему опросу CNN, Харрис опережает с перевесом в среднем 3 пункта.

Это было характерно для всего года: ни один из кандидатов не смог установить перевес в 5 пунктов в национальных опросах, в том числе когда президент Джо Байден был вероятным и затем предполагаемым демократическим nominee.

Факт того, что никто не смог достичь перевеса в 5 пунктов в этом цикле, примечателен, поскольку такие случаи редки. В близких гонках один из кандидатов обычно получает существенное преимущество в какой-то момент. Однако в этом году, похоже, большинство избирателей остаются неопределившимися.

Даже впечатляющее выступление Харрис на дебатах против Трампа, похоже, увеличило ее перевес всего на несколько пунктов.

Чтобы найти подобную гонку, в которой основные партийные номинанты оставались в пределах 5 пунктов друг от друга в среднем по национальным опросам, нужно вернуться к кампании 1960 года. Каждая президентская кампания с тех пор имела хотя бы три недели, когда один кандидат лидировал с перевесом в 5 пунктов или больше.

Преимущество в 3 пункта в национальных опросах дает Харрис мало уверенности. В среднем, разница между опросами на день выборов и фактическим результатом выборов составила около 3 пунктов с 1948 года. Некоторые годы, такие как 2020, показали более высокую погрешность.

(По мере приближения выборов средняя разница между опросами и фактическим результатом, несомненно, будет больше.)

Математика коллегии выборщиков

Однако одной из основных причин, по которой эта гонка остается неясной, является то, что это борьба за 270 голосов выборщиков через коллегию выборщиков, а не строго национальная избирательная кампания.

Трамп, похоже, находится в более сильном положении в коллегии выборщиков благодаря своей базе (то есть белые избиратели без высшего образования перепредставлены в ключевых штатах-решающих голосов). По оценкам моего бывшего коллеги Нейта Силвера, Харрис нужно выиграть популярное голосование более чем на 3 пункта, чтобы считаться явным фаворитом в коллегии выборщиков.

Она этого еще не достигла.

Ни Харрис, ни Трамп не имеют существенного преимущества, если рассматривать данные на уровне штатов. Согласно текущим рейтингам гонки CNN, Харрис начинает с 225 голосов выборщиков против 219 у Трампа. Семь штатов и один голос выборщика в 2-м избирательном округе Небраски остаются неопределенными.

Харрис, похоже, имеет небольшое преимущество над Трампом в трех из семи штатов: Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Эта северная стратегия борьбы за голоса похожа на ту, которую планировала кампания Байдена весной.

Однако следует подчеркнуть слово "незначительно", когда речь идет о преимуществе Харрис в этих штатах. Во всех них она опережает Трампа примерно на 2 пункта, что находится в пределах погрешности и без явного лидера.

Трамп показывает немного лучшие результаты, чем Харрис, в двух из этих штатов: Аризона и Джорджия. Точно так же, как в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине для Харрис, Трамп в среднем опережает ее на 1-2 пункта в этих двух штатах.

Если бы голоса выборщиков были назначены кандидату с перевесом более 1 пункта в опросах, Харрис получила бы 269 голосов выборщиков против 246 у Трампа.

Невада и Северная Каролина также находятся в пределах 1 пункта и неопределенны, подобно другим пяти штатам-решающим голосам. Однако для целей этого анализа мы отдадим Северную Каролину Трампу, государство, которое он выиграл дважды и в котором средний опрос показывает его немного выше Харрис. Это увеличило бы его общее количество до 262 голосов выборщиков.

Ограниченные данные, доступные о 2-м избирательном округе Небраски, указывают на то, что Харрис находится в выгодном положении там. Небраска является одним из двух штатов, наряду с Мэном, которые распределяют свои голоса выборщиков по избирательным округам. В 2020 году Байден выиграл бы нынешнюю версию 2-го округа с перевесом в 6 пунктов – существенно более широкий разрыв, чем тот, который наблюдается в семи штатах-решающих голосах в этом году. Многие модели и букмекерские конторы также склоняются к тому, что Харрис победит в этом районе Омахи.

Если Харрис сможет выиграть 2-й избирательный округ Небраски, это, в сочетании с Мичиганом, Пенсильванией и Висконсином, даст ей ровно 270 голосов выборщиков. Очень узкая победа!

Однако есть загвоздка. Некоторые республиканцы Небраски, под влиянием Трампа, выступают за изменение способа распределения голосов выборщиков штата на систему "победитель получает все".

Ни один демократ не выигрывал в Небраске на президентском уровне с 1964 года.

Если произойдет неожиданное изменение правил, это повысит Трампа до 263 голосов выборщиков, в то время как Харрис останется на 269. Это сделает Неваду и ее 6 голосов выборщиков решающим фактором. Последнее исследование, соответствующее критериям публикации CNN, было проведено SSRS, показавшее Харрис на 48% и Трампа на 47%. Это находится в пределах приемлемой погрешности.

В сущности, победа Трампа в Неваде не исключена, что может привести к ничьей 269-269.

Такой сценарий переместил бы президентские выборы в Палату представителей США, где каждая делегация штатов получает голос. Учитывая вероятность того, что республиканцы сохранят больше делегаций в Палате представителей к январю, Трамп мог бы иметь преимущество.

Независимо от того, кто выиграет в Неваде, мы можем столкнуться с задержкой в подсчете голосов в Серебряном штате. И учитывая продолжительность, потребовавшуюся в предыдущих близких соревнованиях, мы можем задержать дыхание на дни, потенциально с президентством на кону.

В целом, эта президентская гонка кажется такой же напряженной, как только возможно. Небольшой переворот мог бы существенно изменить результат.

Напряженная борьба между Дональдом Трампом и Камалой Харрис в политической арене очевидна в опросах, так как они остаются в пределах погрешности опроса, и ни один из них не добился преимущества в 5 процентов. Несмотря на лучшую recente Харрис в недавних опросах, ее преимущество перед Трампом незначительно по сравнению с ее позицией в предыдущих опросах.

Математика Коллегии выборщиков также способствует неопределенности, так как Харрис нуждается в победе на популярном голосовании более чем на 3 процента, чтобы получить преимущество в Коллегии выборщиков. Несмотря на ее небольшие преимущества в некоторых ключевых штатах, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества в данных на уровне штатов, делая эти выборы борьбой за 270 голосов выборщиков.

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