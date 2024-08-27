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В самом сердце дела: Союз против Паули, принимая дерби-подобную позицию

Ласло Бенеш из Новой Унии столкнулся с Returnsyg issue, так как их первоначальный домашний матч приглашает их давнего локального соперника в Кёпеник.

 and  Anthony Ross
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Лaszло Бенеш обещает забить ещё один гол за Унион, после того как забил первый гол против...
Лaszло Бенеш обещает забить ещё один гол за Унион, после того как забил первый гол против Сент-Паули.

- В самом сердце дела: Союз против Паули, принимая дерби-подобную позицию

Лászló Benes, новейшее приобретение "Гамбурга", активирует "Дерби-режим" для своей первой домашней игры. "Гамбург всегда будет занимать особое место в моем сердце. Это было привилегией представлять один из величайших и могущественных клубов Европы", - сказал новый подписчик "Гамбурга" перед пятничным матчем против "Санкт-Паули" (20:30 по DAZN). "Эта встреча для меня особенная. Между нами большая rivalry".

26-летний словацкий международный футболист четыре раза встречался с местными соперниками во время своего пребывания в Гамбурге, одержав две победы, потерпев одно поражение и сыграв вничью, не забивая голы сам. Benes с нетерпением ждет свой домашний дебют против "Санкт-Паули", команды, к которой он питает особое уважение. "Я хочу забить свой первый гол в этом уик-энд", - сказал Benes, который забил гол против "Майнца 05" в прошлую субботу.

Роль, которую Benes играет на поле, также важна для него. Как и в "Гамбурге", он предпочитает играть в атакующем полузащите, но готов помочь в обороне, если это необходимо. "Это основа, и это важно для команды", - заявил Benes.

Желание Benes внести свой вклад в успех "Гамбурга" выходит за рамки его атакующей роли, как он упомянул: "Я готов защищаться, если это нужно в немецкой Бундеслиге". Его исключительная игра против "Майнца 05" отражает его энтузиазм, как он упомянул: "Я надеюсь забить свой первый домашний гол против "Санкт-Паули" в немецкой Бундеслиге в этом уик-энд".

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