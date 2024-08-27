- В самом сердце дела: Союз против Паули, принимая дерби-подобную позицию

Лászló Benes, новейшее приобретение "Гамбурга", активирует "Дерби-режим" для своей первой домашней игры. "Гамбург всегда будет занимать особое место в моем сердце. Это было привилегией представлять один из величайших и могущественных клубов Европы", - сказал новый подписчик "Гамбурга" перед пятничным матчем против "Санкт-Паули" (20:30 по DAZN). "Эта встреча для меня особенная. Между нами большая rivalry".

26-летний словацкий международный футболист четыре раза встречался с местными соперниками во время своего пребывания в Гамбурге, одержав две победы, потерпев одно поражение и сыграв вничью, не забивая голы сам. Benes с нетерпением ждет свой домашний дебют против "Санкт-Паули", команды, к которой он питает особое уважение. "Я хочу забить свой первый гол в этом уик-энд", - сказал Benes, который забил гол против "Майнца 05" в прошлую субботу.

Роль, которую Benes играет на поле, также важна для него. Как и в "Гамбурге", он предпочитает играть в атакующем полузащите, но готов помочь в обороне, если это необходимо. "Это основа, и это важно для команды", - заявил Benes.

Желание Benes внести свой вклад в успех "Гамбурга" выходит за рамки его атакующей роли, как он упомянул: "Я готов защищаться, если это нужно в немецкой Бундеслиге". Его исключительная игра против "Майнца 05" отражает его энтузиазм, как он упомянул: "Я надеюсь забить свой первый домашний гол против "Санкт-Паули" в немецкой Бундеслиге в этом уик-энд".

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