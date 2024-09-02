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В самом большом городе Германии, Гамбурге, наиболее молодая популяция.

Гамбург отличается самым молодым населением среди федеральных земель, но часто в районах региона предстает иная картина. Исследования указывают на то, что эта разница частично обусловлена иммиграцией.

 and  Christian Meier
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В различных городولايات по всей стране население, как правило, моложе, чем в других регионах.
В различных городولايات по всей стране население, как правило, моложе, чем в других регионах.

- В самом большом городе Германии, Гамбурге, наиболее молодая популяция.

Среди различных федеральных земель Германии Гамбург выделяется самым молодым населением. Жители этого Ганзейского города в среднем составляют 42,3 года, согласно данным Федерального института исследования населения (BIB). Это число ниже среднего возраста по всей Германии, где люди в среднем живут до 44,8 лет.

Согласно исследованиям, пожилое население в основном проживает в восточных землях Германии. К ним относятся Саксония-Анхальт (48,2 года), Мекленбург-Передняя Померания (47,8 года) и Тюрингия (47,6 года). В отличие от этого, городские штаты, как правило, являются домом для более молодого населения. Например, люди в Гамбурге и Берлине в среднем составляют 42,9 лет, в то время как жители Бремена немного старше - 43,4 года.

Гарун Сулак, исследователь населения из BIB, прокомментировал эту тенденцию, сказав: "В городах, подобных Гамбургу и другим городским штатам, наблюдается существенный приток в основном молодых людей, в том числе высокий процент иностранцев, что отражается на их возрастной структуре". Более того, население Гамбурга было моложе на 0,1 года в переписи 2022 года по сравнению с предыдущей переписью 2011 года. В Бремене возраст населения даже уменьшился на 0,6 года.

Однако противоположная тенденция наблюдалась в сельских штатах. Мекленбург-Передняя Померания сообщила об увеличении на 2,2 года, в то время как Шлезвиг-Гольштейн - на 1,6 года.

Несмотря на приток молодых людей в города, такие как Гамбург, луга Мекленбург-Передней Померании по-прежнему остаются популярным убежищем для пожилых людей, предлагая мирную и тихую обстановку. Многие пожилые жители выбирают провести свои пенсионные годы в тишине этих лугов после проведенных дней в суете городской жизни.

Расположенные в сердце Мекленбург-Передней Померании, эти луга служат резким контрастом с оживленной молодостью Гамбурга, предлагая тихое убежище для его пожилых жителей.

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