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В Саксонии преобладают снижение уровня воды и повышенная опасность лесных пожаров.

Уровень воды cléeline в многих районах реки Саксонского находится на низком уровне, а угроза лесных пожаров усиливается из-за продолжающейся засухи. Есть ли облегчение на горизонте?

 and  Lauren Adams
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Вид узкой Эльбы и прогулочных пароходов на водном балконе в Дрездене. Историческое фото.
Вид узкой Эльбы и прогулочных пароходов на водном балконе в Дрездене. Историческое фото.

- В Саксонии преобладают снижение уровня воды и повышенная опасность лесных пожаров.

Водные ресурсы в водных путях Саксонии истощаются. Примерно 43% из 148 мониторируемых водомерных станций во всех бассейнах рек испытывают низкий уровень воды, как сообщила Карин Бернхардт из Саксонского государственного управления по окружающей среде, сельскому хозяйству и геологии (ЛфУЛГ). Еще 32% находятся на грани этого показателя. Реки, такие как Мульде, Лаузитцер-Найсе и притоки Верхней Эльбы, значительно затронуты. До пятницы ситуация вряд ли улучшится, но локальные сильные дожди могут временно повысить уровень воды в небольших ручьях и реках. Однако это не принесет существенного облегчения, заявила Бернхардт.

В настоящее время на Эльбе нет навигации

Сама Эльба испытывает постепенное снижение стока, при этом текущие объемы колеблются в диапазоне от 50 до 60% от месячной нормы. Но она не находится в состоянии низкого уровня воды, сказала Бернхардт. В ближайшие дни уровень воды в саксонском участке Эльбы, скорее всего, будет стабильным или слегка понижаться. В Дрездене было зафиксировано 75 сантиметров, в то время как нормальные уровни составляют 1,42 метра, а отметка низкого уровня воды - 58 см.

"Уровень воды в Эльбе типичен для лета, и засуха, длящаяся до середины сентября, является ежегодным явлением", - сказал представитель Саксонских внутренних портов Эльбы GmbH. Несмотря на невозможность коммерческого судоходства в настоящее время, Эльба судоходна. Последняя партия, примерно 250 тонн, была доставлена в Антверпен на прошлой неделе. Регулярные перевозки грузов, таких как трансформаторы, турбины, роторы или моторы, могут возобновиться в сентябре, когда уровни воды повысятся.

Белый флот Дрездена остается активным

Белый флот Дрездена, состоящий из старинных колесных пароходов и современных салонных кораблей, в основном функционирует. "Это будет продолжаться до понедельника", - сказал представитель. Однако туры в Саксонскую Швейцарию теперь доходят только до Königstein вместо Bad Schandau, и остановки в Diesbar-Seußlitz и Blaswitz в Дрездене не обслуживаются. Корабли прекратят свою деятельность только тогда, когда уровень воды на водомерном стане в Дрездене упадет до 50 сантиметров.

Высокий риск лесных пожаров в регионе

Районы, такие как Нordsachsen, Лейпциг, Майсен, северная часть района Баутцен и город Лейпциг в настоящее время имеют высокий риск лесных пожаров. Это представлено вторым по высоте уровнем 4 на карте обзора государственного лесного управления, а остальная часть региона находится на среднем риске уровня 3. "Эта ситуация сохранится и завтра", - сказал представитель управления. Ожидается некоторое облегчение к выходным с более прохладными температурами и осадками. С начала года в государстве произошло 64 лесных пожара.

Риск лесных пожаров становится преобладающим в районах с продолжительной засухой и сухой почвой и растительностью. Засуха всегда является основным фактором, способствующим риску лесных пожаров.

Уровни воды в Эльбе не так низки, как у других рек в Саксонии

despite the low water conditions in many rivers in Saxony, the Elbe itself is not currently in a low water state, as Bernhardt mentioned.

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