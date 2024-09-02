Региональные демократические процессы, где граждане избирают своих местных представителей. - В Саксонии очевидны затяжные переговоры о создании правящей коалиции.

В Саксонии после выборов формирование правительства обещает стать сложным и длительным процессом. В течение первых часов после выборов представители партий не спешили комментировать возможные альянсы, за исключением АФД, которая четко выразила желание сотрудничать с ХДС, призвав их пересмотреть первоначальный отказ от сотрудничества.

"Общество хочет стабильного правительства", - заявил генеральный секретарь АФД Ян Цверг. "Синергия между ХДС и АФД создаст исключительно сильное правительство". С общим количеством более 80 мест в ландтаге они имеют значительные общие позиции по многим вопросам. Жители Саксонии также негативно относятся к левым партиям в правительстве.

Однако генеральный секретарь ХДС Александр Диркс еще раз подтвердил отказ от сотрудничества с АФД. "Наша позиция с выборов остается в силе: 'Мы не будем управлять с АФД'", - сказал он. Диркс не одобряет термин "огнезащитная стена", так как он дает АФД возможность представить себя жертвой.

Диркс выразил уверенность в создании большинства в Свободном государстве через интенсивные переговоры. Он отказался комментировать конкретные варианты коалиции для Союза. Если целью является большинство и исключение АФД, ХДС остается только сотрудничать с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (АПС) и СДПГ. "Мы будем постепенно сотрудничать с АПС, чтобы найти общие точки соприкосновения и возможности для соглашений", - сказал Диркс.

ХДС опережает АФД

На выборах в ландтаг Саксонии ХДС получила 31,9% голосов, лишь немного опередив АФД с 30,6%. АПС получил 11,8%, а СДПГ (7,3%) и "Зеленые" (5,1%) отстали. Несмотря на получение лишь 4,5% голосов, "Левые" все же попали в ландтаг, выиграв два прямых мандата в Лейпциге. В результате распределение мест в ландтаге следующее: ХДС - 41, АФД - 40, АПС - 15, СДПГ - 10, "Зеленые" - 7, "Левые" - 6, Свободные избиратели - 1.

Политический эксперт Том Тиме предсказывает соглашение о разделе власти между ХДС, АПС и СДПГ. "Коалиция между ХДС и этими партиями может быть легче из-за некоторых фундаментальных соглашений - ограничений на иммиграцию, дипломатической позиции в войне на Украине и отказа от гендерной и идентичности политики", - сказал он. Однако новая конфигурация коалиции может вызвать недовольство у СДПГ, добавил Тиме. Несмотря на общие цели в социальной и образовательной политике с АПС, значительные политические-культурные различия, особенно в общественной политике, сохраняются.

Лидер Саксонской СДПГ Хеннинг Хомман с крайнейskeптикой относится к возможной коалиции с участием АПС. Программа АПС неясна, как и их предвыборные обещания, особенно по региональным вопросам, сказал он. Он также выразил озабоченность по поводу возможного меньшинства. "Фormalные опции не всегда переводятся в функциональные решения", - сказал он. Тем не менее, СДПГ остается открытой для диалога.

Лидер "Левых" в Саксонии Сузанна Шапер восприняла узкое попадание в ландтаг как последний шанс партии. "Нам была предоставлена последняя возможность - и мы должны воспользоваться ею", - сказала она. Федеральной партии требуется перезагрузка. Общая ситуация в партии критическая, и результат выборов был "катастрофой". Необходима всеобъемлющая, программная и кадровая перезагрузка в федеральной партии.

BSW остается оптимистичной

Представители BSW выразили оптимизм в отношении возможных коалиционных переговоров. BSW стремится теперь проводить "разумную политику" в Саксонии. Во вторник они планируют собраться со своими вновь избранными будущими депутатами и проанализировать выборы, объяснил политик BSW Лутц Рихтер. "В течение следующих недель мы будем определять подходящих кандидатов для нашего политического подхода". Хотя есть некоторые члены без парламентского опыта, "они не лишены ни жизненного опыта, ни интеллекта".

Лидеры саксонских "Зеленых" выглядели разочарованными. "Для нас, Альянса "Зеленых", было разочарованием донести нашу повестку дня и цели в этом широком спектре", - объяснила лидер партии Мари Мюзер.

Председатель выборов исправляет результат выборов в ландтаг

Перед пресс-конференциями обращение о распределении мест в ландтаге вызвало волнение. Государственная избирательная комиссия признала программный сбой, который привел к неправильному опубликованию данных о распределении мест. Теперь "Зеленые" и СДПГ получают по дополнительному месту, а ХДС и АФД теряют по месту, в результате чего АФД теряет свой статус "блокирующего меньшинства" в ландтаге. Генеральный секретарь АФД Ян Цверг принял изменение молча, так как АФД будет внутренне пересматривать основу расчета. Несмотря на изменение, предыдущая коалиция ХДС, "Зеленых" и СДПГ все еще не может обеспечить большинство в новом ландтаге.

"В свете исправленной распределении мест в ландтаге после исправления программного сбоя ХДС и его потенциальные коалиционные партнеры теперь имеют 40 мест, АФД имеет 39 мест, а АПС имеет 16 мест. Это может потенциально повлиять на переговоры о коалиции".

"Несмотря на потерю АФД статуса "блокирующего меньшинства" в ландтаге, формирование большинства правительства по-прежнему остается вызовом для ХДС, так как им теперь нужно обеспечить хотя бы 43 места для стабильной коалиции".

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