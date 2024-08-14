- В Саксонии начинается сезон тушеного мяса: "Пикарь старательно"

Несмотря на летнюю жару, пекарни Саксонии, специализирующиеся на рождественском печенье, уже запустили сезон перед Рождеством. В пекарне в Аннаберге сотрудники в среду достали из печи первые рождественские кексы. Они предназначены для бизнес-партнеров, которых будут поставлять с сентября, сказал генеральный директор Мартин Хюбнер. "Затем производство будет постепенно наращиваться". Полная мощность будет достигнута в сентябре.

"Выпечка также кипит в Дрезденской Стролленланде", - сказала Каролина Маршаллек, генеральный директор Ассоциации Дрезденского Строллена. Некоторые из более крупных пекарен уже начали в мае. Меньшие присоединяются к концу августа, а очень маленькие - в конце сентября. Выпечка будет продолжаться до Рождества, чтобы справиться с спросом.

Самый высокий спрос в Адвенте

Дрезденские рождественские строллены доступны в розницу с конца августа, но продажи начинают расти только позже в году. Больше всего стролленов покупают в первые два выходных Адвента и перед Рождеством. В прошлом году около 5 миллионов Дрезденских стролленов попали к покупателям.

Пекарня в Аннаберге с ее 140 сотрудниками не произведет столько же, но Хюбнер планирует произвести 200 тонн этого популярного лакомства к Рождеству. Строллены популярны не только в регионе, но и по всему миру. Пакеты отправлялись в США, Великобританию, Австрию, Швейцарию, но также в Азию и Африку, по словам Хюбнера.

Помимо классического сливочного строллена с изюмом и альтернативы с миндалем вместо изюма, Хюбнер говорит, что также популярны сорта с маком и абрикосами, которые доступны только с ноября из-за их более короткого срока хранения. Строллены с шоколадом и медом с имбирем и шоколадной глазурью также пользуются успехом.

Из-за резкого роста затрат во многих областях покупателей ждут повышение цен в этом году, но Хюбнер пока не может сказать точно, насколько они будут высокими.

Совет для домашних пекарей: курсы по выпечке стролленов

Каждый имеет собственное мнение о идеальном времени хранения, но Хюбнер рекомендует не есть строллены сразу после выпечки. В его пекарне время созревания составляет хотя бы одну или две недели. "Часть наших стролленов также хранится в шахте". Аромат особенно хорошо развивается там из-за климатических условий.

Для заинтересованных домашних пекарей Маршаллек имеет совет: многие пекарни Дрезденского строллена предлагают курсы, на которых вы можете испечь свой собственный Дрезденский рождественский строллен и забрать его домой в конце. Пекарни также делятся несколькими секретами с участниками во время приготовления. "Это замечательный опыт", - обещает она. Первые даты уже в конце сентября. В последние годы спрос на эти курсы увеличился.

Розничная торговля Дрезденскими рождественскими стролленами начинается в августе, с более крупными пекарнями, начинающими уже в мае. Во время предрождественского сезона розничная торговля этими сладостями значительно возрастает, с самым высоким спросом в первые два выходных Адвента и перед Рождеством.

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