- В Саксонии и Тюрингии Wahl-O-Mat используется чаще, чем в предыдущие периоды.

В преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии более миллиона раз воспользовались Wahl-O-Mat, согласно данным Фонда немецкого гражданского образования. В Саксонии частота использования выросла до 674 000 (по сравнению с 590 000 в 2019 году), а в Тюрингии она резко возросла с 237 000 до впечатляющих 426 000.

Этот инструмент Wahl-O-Mat существует с 2002 года и используется на различных выборах, в том числе на выборах в Европарламент и на государственных и федеральных выборах. Он служит для того, чтобы дать избирателям базовое понимание политических вопросов через интернет, используя тезисы в качестве руководства.

Во время выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии Wahl-O-Mat получил значительное внимание, с увеличением числа использований по сравнению с предыдущими выборами. Граждане воспользовались инструментом более 674 000 раз в Саксонии и впечатляющие 426 000 раз в Тюрингии на выборах в ландтаг.

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