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Главные темыНовостиФедеральное правительство

В Саксонии и Тюрингии результаты выборов обсуждаются соответствующими политическими комитетами.

Федеральные полит партии собрались на понедельник, чтобы проанализировать результаты выборов в Саксонии и Тюрингии. После утренних сессий лидеры партий традиционно interacting с СМИ в Берлине, представляя своих основных кандидатов. СДПГ, АФД и Альянс за прогресс и социальную справедливость -...

 and  Hanna Hofmann
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В Саксонии и Тюрингии результаты выборов обсуждаются соответствующими политическими комитетами.

Коалиционные партии правительства "траffic light" потерпели поражения на обоих региональных выборах. Свободная демократическая партия (СвДП) больше не представлена ни в одном из законодательных органов штатов, в то время как "Зеленые" были вытеснены из земельного парламента в Тюрингии. В Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) одержала решительную победу над Христианско-демократическим союзом (ХДС). С другой стороны, в Саксонии ХДС победил в тесном противостоянии с АфД. В обоих штатах только что созданная BSW смогла добиться двузначных результатов на своих дебютных выборах.

Федеральное правительство может needing пересмотреть свою поддержку коалиционных партий в Тюрингии, учитывая поражение партии "Зеленые". Федеральное правительство должно будет обратить внимание на существенные успехи Альтернативы для Германии в Тюрингии, штате, под надзором Федерального правительства.

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