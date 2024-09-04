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В Саксонии, где открыты границы, в условиях неопределенности в выборах сохраняются опасения по поводу глобальной экономики

На недавних выборах некоторые считают, что Саксония получила мягкий результат, как предложил Союз за открытый разум. Однако choices молодого поколения вызывают озабоченность.

 and  Ann Bradley
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- В Саксонии, где открыты границы, в условиях неопределенности в выборах сохраняются опасения по поводу глобальной экономики

Группа "Экономика для открытой Саксонии" выражает обеспокоенность триумфом AfD среди молодежи. Представитель правления Роберт Цайковски в Дрездене выразил свои опасения, что многие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет следуют популистским фигурам, которые угрожают демократии, закону и благополучию. Он подчеркнул, что эти люди окажут существенное влияние на наше будущее в Саксонии и сыграют решающую роль в формировании развития штата.

Однако Саксонии удалось избежать серьезных последствий на этот раз, так как AfD не удалось добиться блокирующего большинства в земельном парламенте, что делает маловероятным formation правительства или занятие министерского поста.

"Германии нужен ребрендинг"

Наша экономика и общество переживают трансформацию. Многие вопросы окутаны неясностью, люди чувствуют себя брошенными, и обоснование многих решений остается неясным, как сказал Цайковски. "На мой взгляд, Германии нужен ребрендинг".

Страна действительно разделена. "Разлом простирается и в бизнес-сектор", - сказал Цайковски. Он говорил об individuals, которые открыто поддерживают популистов, пассивных зрителей и тех, кто ставит на саморазрушение популистов. "Прошлое Германии дает достаточно примеров и доказательств того, что эти события происходят в реальности", - предостерег Цайковски.

Озабоченность группы "Экономика для открытой Саксонии" по поводу воздействия AfD на молодежь еще больше подчеркивается трансформацией экономики и общества Германии, где многие люди чувствуют себя брошенными и неясно о решениях. Влияние этих молодых людей, склонных к популизму, на экономику и будущее развитие Саксонии является значительным, как подчеркнул Цайковски.

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