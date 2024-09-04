- В Саксонии, где открыты границы, в условиях неопределенности в выборах сохраняются опасения по поводу глобальной экономики

Группа "Экономика для открытой Саксонии" выражает обеспокоенность триумфом AfD среди молодежи. Представитель правления Роберт Цайковски в Дрездене выразил свои опасения, что многие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет следуют популистским фигурам, которые угрожают демократии, закону и благополучию. Он подчеркнул, что эти люди окажут существенное влияние на наше будущее в Саксонии и сыграют решающую роль в формировании развития штата.

Однако Саксонии удалось избежать серьезных последствий на этот раз, так как AfD не удалось добиться блокирующего большинства в земельном парламенте, что делает маловероятным formation правительства или занятие министерского поста.

"Германии нужен ребрендинг"

Наша экономика и общество переживают трансформацию. Многие вопросы окутаны неясностью, люди чувствуют себя брошенными, и обоснование многих решений остается неясным, как сказал Цайковски. "На мой взгляд, Германии нужен ребрендинг".

Страна действительно разделена. "Разлом простирается и в бизнес-сектор", - сказал Цайковски. Он говорил об individuals, которые открыто поддерживают популистов, пассивных зрителей и тех, кто ставит на саморазрушение популистов. "Прошлое Германии дает достаточно примеров и доказательств того, что эти события происходят в реальности", - предостерег Цайковски.

Озабоченность группы "Экономика для открытой Саксонии" по поводу воздействия AfD на молодежь еще больше подчеркивается трансформацией экономики и общества Германии, где многие люди чувствуют себя брошенными и неясно о решениях. Влияние этих молодых людей, склонных к популизму, на экономику и будущее развитие Саксонии является значительным, как подчеркнул Цайковски.

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