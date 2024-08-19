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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

В Саксонии действует служба спасения

Яркий дождь вызывает многочисленные вмешательства пожарной команды в разных областях Саксонии: поваленные деревья, затопленные улицы и погруженные подвалы. Горячая линия в Дрездене имеет высокую интенсивность вызовов.

 and  Ksenia Johnson
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В Саксонии спасатели, в частности пожарные, были отправлены в связи с наводнениями.
В Саксонии спасатели, в частности пожарные, были отправлены в связи с наводнениями.

- В Саксонии действует служба спасения

Тяжелые ливни в некоторых частях Саксонии привели к многочисленным вмешательствам со стороны пожарной бригады. Как сообщается, пожарная служба Дрездена была занята более чем 300 вмешательствами в затопленные улицы, туннели и подвалы с воскресного послеобеденного времени. В целом, было зафиксировано всего одно легкое ранение.

Объем звонков в Дрездене был таким большим, что 150 экстренных звонков остались без ответа и были медленно обработаны, как сообщила пожарная служба.

В мэрии Дрездена уровень воды в подвалах составлял около 20 сантиметров, спасательная команда работала несколько часов. Ситуация начала улучшаться около 1 часа ночи.

В юго-восточной части Дрездена firefighters спасли 13 человек с платформы S-Bahn на лодке спасения, так как туннель и прилегающая улица Фриц-Шреитер-Штрассе были затоплены примерно на 1,5 метра.

В районе полиции Зwickau из-за упавших деревьев и воды на дорогах в течение вечера и ночи потребовались вмешательства, как сообщил представитель. На мокрой A72 в Neuensalz (район Фогтланд) в воскресенье вечером автомобиль попал в аквапланирование и съехал с дороги, сообщила полиция.

Два других следующих автомобиля также потеряли управление и съехали, чтобы избежать столкновения, сообщила полиция в Зwickau. 48-летняя женщина в автомобиле, а также 18-летний пассажир столкнулись с разделительной полосой. 64-летний водитель с 58-летним пассажиром скатились с обочины. Все четверо получили легкие ранения, водитель первого автомобиля, якобы, покинул место происшествия. Полиция оценила ущерб примерно в 50 000 евро.

Полиция в Гёрлице сообщила о многочисленных вмешательствах из-за дождя и наводнений. A4 была закрыта примерно на полтора часа между Koenigshainer Bergen и Kodersdorf (район Гёрлица) из-за воды на дороге.

Германский метеорологический сервис прогнозирует уменьшение дождя на понедельник утром, с минимальным количеством осадков в течение дня.

Высокое количество чрезвычайных ситуаций в Дрездене потребовало создания очереди вызовов, с 150 звонками, которые были первоначально проигнорированы и медленно обработаны. Из-за сильного наводнения городской совет Дрездена объявил чрезвычайную ситуацию, призывая жителей оставаться дома и избегать несущественных поездок.

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