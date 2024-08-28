- В Саксонии-Анхальте заработок женщин превышает мужчин.

В Саксонии-Анхальт частично работающие женщины в среднем зарабатывают больше, чем их мужчины-соперники. Средний доход женщин составлял €3,207, в то время как у мужчин он был €3,129, согласно данным Федерального агентства занятости (BA). Женщины часто занимают должности в профессиях, которые платят больше, что приводит к более высоким заработкам. Однако годовой рост среднего дохода был немного быстрее у мужчин (€165) по сравнению с женщинами (€157).

BA не сообщает типичные заработки, а вместо этого сообщает средний доход. "Средний" доход делит исследуемые заработки на две равные группы, меньше подвергаясь влиянию высоких доходов, чем средний. Это означает, что 50% зарегистрированных сотрудников зарабатывают больше, а оставшиеся 50% - меньше. Рассматриваются только частично работающие сотрудники.

Средний доход для всех социально застрахованных частично работающих сотрудников в Саксонии-Анхальт к концу 2023 года составил €3,152, что на €160 или 5% больше, чем в предыдущем году. Самые большие увеличения наблюдались в сфере социального обеспечения и услуг (+10%) и в сфере гостеприимства (+9%). Во всей стране средняя зарплата в декабре 2023 года составила €3,796, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Самую высокую среднюю зарплату имел Гамбург - €4,304, а самую низкую - Мекленбург-Передняя Померания - €3,098.

Географические различия

Географически разрыв в зарплате растет, с городскими жителями, зарабатывающими больше, чем их сельские коллеги в Саксонии-Анхальт. Самый высокий средний месячный чистый доход был в Халле - €3,444, за ним следовал Магдебург - €3,399 и Дессау-Роßлау - €3,313. Самые низкие доходы были зарегистрированы в Ландkreis Виттенберг - €2,962.

Изучая профессии, врачи и учителя возглавляют список доходов. Стоматологи и медицинские эксперты в Саксонии-Анхальт имели самый высокий средний чистый доход - €7,010. Общие учителя школы получали €5,806. Самые низкие чистые доходы были зарегистрированы в сфере ухода, такой как парикмахеры и косметологи, - €1,881.

В Саксонии-Анхальт женщины в различных профессиях часто зарабатывают больше, чем их мужчины-соперники, способствуя более высоким средним доходам женщин. Географический разрыв в зарплатах очевиден, с городскими районами, такими как Халле, Магдебург и Дессау-Роßлау, имеющими более высокие доходы, чем сельские районы, такие как Ландkreis Виттенберг.

Читайте также: