- В Саксонии-Анхальте ожидаются жара и грозы

В Саксонии-Анхальт сегодня жителей ждут жара и возможные сильные грозы. С полудня ожидаются местные грозы и сильные дожди, как сообщает Немецкий метеорологический сервис. Возможны сильные порывы ветра, град и изолированные экстремальные осадки до 60 литров на квадратный метр в короткий период. Температура может подняться до 34 градусов по Цельсию.

Грозы возможны и в начале ночи, с последующими разрозненными дождями. Температура упадет до 16 градусов по Цельсию.

Сильные грозы, объявленные Немецким метеорологическим сервисом, могут продолжаться всю ночь, принося возможный град и интенсивные осадки. Жителям следует быть готовыми к дальнейшим грозовымactivities даже при понижении температуры.

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