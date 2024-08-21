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В Саксонии-Анхальте отмечается снижение средней продолжительности жизни новорожденных.

Здоровье новорожденных мальчиков и девочек в Саксонии-Аnhalt снизилось в третий год подряд. Давайте посмотрим на общую картину в стране.

 and  Viktoriya Miller
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- В Саксонии-Анхальте отмечается снижение средней продолжительности жизни новорожденных.

Ожидаемая продолжительность жизни новорожденных мальчиков и девочек в Саксонии-Анхальт снова снизилась. Об этом сообщило Государственное статистическое управление, основываясь на таблице смертности 2021/2023 в Халле. В среднем мальчики живут 75,5 лет, а девочки - 82,1 года.

В сравнении с предыдущими данными о продолжительности жизни за 2020/2022 годы, ожидаемая продолжительность жизни девочек снизилась на три месяца. При этом ожидаемая продолжительность жизни новорожденных мальчиков сократилась примерно на четыре месяца. К сожалению, это третий год подряд, когда наблюдается снижение продолжительности жизни как для мальчиков, так и для девочек в этом федеральной земле.

Общая тенденция к снижению сохраняется

К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в Саксонии-Анхальт по-прежнему ниже среднего показателя по стране. Согласно общему отчету о смертности, средняя продолжительность жизни девочек по стране составляет 83,0 года, а мальчиков - 78,2 года. Как и в предыдущие годы, мы видим снижение ожидаемой продолжительности жизни.

Анализ таблицы смертности 2021/2023, проведенный Государственным статистическим управлением, показывает снижение ожидаемой продолжительности жизни как для мальчиков, так и для девочек в Саксонии-Анхальт, согласно статистическим данным. В отличие от среднего показателя по стране, статистика показывает, что продолжительность жизни новорожденных в Саксонии-Анхальт ниже среднего значения.

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