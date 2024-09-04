- В Саксонии-Анхальте обнаружена древняя кельтская серебряная монета

Впервые в истории в Саксонии-Анхальт была найдена почти двухтысячелетняя кельтская серебряная монета, известная как «бушель-квинар». Этот древний артефакт был обнаружен волонтером по сохранению наследия Александром Герлихом в районе Борде. По словам нумизмата Анники Таушенски из Управления по делам культурного наследия и археологии земли Саксония-Анхальт, «это первый подтвержденный случай находки «бушель-квинара» в Саксонии-Анхальт и самая северо-восточная известная находка южно-германского «бушель-квинара».

Монеты из Средиземноморского региона вдохновили на создание собственных

Кельты познакомились с монетами во время своих экспедиций в Средиземноморский регион и настолько полюбили их, что переняли их дизайн и начали чеканить собственные монеты. Сначала они использовались в качестве жертвоприношений своим богам или в качестве товара для торговли. Лишь в поздний период кельтской эпохи монеты стали использоваться в качестве формы валюты. «Однако стоимость этой монеты определить невозможно», - сказала Таушенски.

Остается неясным, как «бушель-квинар» оказался в Саксонии-Анхальт - в качестве товара, подарка или дани. Точное время его захоронения также неизвестно. «Но это показывает контакты и обмен с группами населения, которые находились гораздо южнее», - сказала Таушенски. «Бушель-квинар» был найден недалеко от Хальденслебена и происходит из баварско-франконского региона.

«Бушель-квинары» - это уникальная категория среди кельтских монет. Название относится к дизайну аверса монеты, на котором изображен головной убор с завитками волос, который со временем становился все более стилизованным, пока не превратился в вихрь, окружающий четыре центральные точки.

Чеканка «бушель-квинаров» началась примерно за 150 лет до нашей эры и продолжалась до около 25 года до нашей эры. Найденная монета датируется первой половиной I века до нашей эры. Состояние найденной монеты оценивается как относительно хорошее.

Монету могут показать на выставке бронзового века

«Этот редкий экземпляр может быть представлен на будущей выставке бронзового века», - сказал пресс-секретарь и археолог Оливер Дитрих. «В конце концов, монета является доказательством широкомасштабных торговых связей кельтов».

Области распространения монет в основном Южная Германия, в частности Средняя Бавария, Австрия и Швейцария. Меньшие находки с несколькими экземплярами можно найти в Чехии, Словакии, Франции и Люксембурге. По мере продвижения на север количество находок уменьшается. В Тюрингии и Гессене все еще остаются несколько экземпляров.

«Бушель-квинар» с головой, имеющей цилиндрический поперечный разрез с завитками волос, был вдохновлен монетами из Средиземноморского региона. Несмотря на его неясное происхождение, хорошо сохранившаяся монета демонстрирует обширные торговые связи между кельтами и населениями южных регионов.

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