Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

В Саксонии-Анхальте обнаружена древняя кельтская серебряная монета

До сих пор не были найдены серебряные монеты периода кельтов, которым примерно 2000 лет, в Саксонии-Ангальте. Но что делает эти древние находки особенными?

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

- В Саксонии-Анхальте обнаружена древняя кельтская серебряная монета

Впервые в истории в Саксонии-Анхальт была найдена почти двухтысячелетняя кельтская серебряная монета, известная как «бушель-квинар». Этот древний артефакт был обнаружен волонтером по сохранению наследия Александром Герлихом в районе Борде. По словам нумизмата Анники Таушенски из Управления по делам культурного наследия и археологии земли Саксония-Анхальт, «это первый подтвержденный случай находки «бушель-квинара» в Саксонии-Анхальт и самая северо-восточная известная находка южно-германского «бушель-квинара».

Монеты из Средиземноморского региона вдохновили на создание собственных

Кельты познакомились с монетами во время своих экспедиций в Средиземноморский регион и настолько полюбили их, что переняли их дизайн и начали чеканить собственные монеты. Сначала они использовались в качестве жертвоприношений своим богам или в качестве товара для торговли. Лишь в поздний период кельтской эпохи монеты стали использоваться в качестве формы валюты. «Однако стоимость этой монеты определить невозможно», - сказала Таушенски.

Остается неясным, как «бушель-квинар» оказался в Саксонии-Анхальт - в качестве товара, подарка или дани. Точное время его захоронения также неизвестно. «Но это показывает контакты и обмен с группами населения, которые находились гораздо южнее», - сказала Таушенски. «Бушель-квинар» был найден недалеко от Хальденслебена и происходит из баварско-франконского региона.

«Бушель-квинары» - это уникальная категория среди кельтских монет. Название относится к дизайну аверса монеты, на котором изображен головной убор с завитками волос, который со временем становился все более стилизованным, пока не превратился в вихрь, окружающий четыре центральные точки.

Чеканка «бушель-квинаров» началась примерно за 150 лет до нашей эры и продолжалась до около 25 года до нашей эры. Найденная монета датируется первой половиной I века до нашей эры. Состояние найденной монеты оценивается как относительно хорошее.

Монету могут показать на выставке бронзового века

«Этот редкий экземпляр может быть представлен на будущей выставке бронзового века», - сказал пресс-секретарь и археолог Оливер Дитрих. «В конце концов, монета является доказательством широкомасштабных торговых связей кельтов».

Области распространения монет в основном Южная Германия, в частности Средняя Бавария, Австрия и Швейцария. Меньшие находки с несколькими экземплярами можно найти в Чехии, Словакии, Франции и Люксембурге. По мере продвижения на север количество находок уменьшается. В Тюрингии и Гессене все еще остаются несколько экземпляров.

«Бушель-квинар» с головой, имеющей цилиндрический поперечный разрез с завитками волос, был вдохновлен монетами из Средиземноморского региона. Несмотря на его неясное происхождение, хорошо сохранившаяся монета демонстрирует обширные торговые связи между кельтами и населениями южных регионов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно