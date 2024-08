- В Саксонии-Анхальте на данный момент нет ни одной разрешенной ассоциации по употреблению каннабиса.

В Саксонии-Анхальт пока ни одно заявление на сельскохозяйственное производство марихуаны не получило зеленый свет. На данный момент рассматривается десять заявок, но многие из них неполные, сообщил представитель Магдебургского министерства здравоохранения в ответ на запрос. Заявки можно подавать в Государственное управление по защите прав потребителей (LAV).

Разведение конопляных растений в Германии разрешено с начала июля. Это было Followed by the publication of a penalty schedule in the ministerial gazette, which took effect on July 22. Преимущественное внимание уделяется защите детей и подростков. Штрафы до €500 могут быть наложены, если использование марихуаны происходит в запрещенных местах, таких как возле школ, детских садов, общественных спортивных сооружений или детских площадок. Штрафы до €1000 могут быть наложены за неправильное использование вблизи несовершеннолетних.

Лица, которые продвигают марихуану или сельскохозяйственные коллективы или участвуют в спонсорских мероприятиях, могут быть оштрафованы на сумму до €30000. Представитель сообщил, что Министерство здравоохранения тесно сотрудничало с Саксонией, Тюрингией и Бранденбургом при разработке штрафного каталога, чтобы обеспечить единообразие мер по всей стране. Однако конкретные ведомства, ответственные за реализацию этих правонарушений, еще не определены кабинетом.

В других немецких землях, таких как Саксония, Тюрингия и Бранденбург, могут быть поданы аналогичные заявки на сельскохозяйственное производство марихуаны, так как федеральный закон позволяет местным органам власти самостоятельно регулировать эту деятельность. Несмотря на инициативы других земель, пока не было объявлено ни об одной утвержденной заявке на сельскохозяйственное производство марихуаны в этих районах.

