- В Саксонии-Анхальте крадут меньше и дороже автомобилей

В Саксонии-Анхальт в 2023 году наблюдалось незначительное снижение числа зарегистрированных краж автомобилей. По данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV), в регионе было похищено 375 застрахованных автомобилей, что на 15 меньше, чем в 2022 году.

Средняя выплата страховщиков за каждую кражу в Саксонии-Анхальт составила около 21 500 евро, что на 1 500 евро больше, чем в предыдущем году, что привело к общему убытку страховщиков в размере примерно 8 миллионов евро. В среднем на 10 000 застрахованных автомобилей приходилось около 4 случая кражи, что совпадает со средним показателем по стране.

По всей стране в 2023 году было похищено автомобилей на общую сумму 310 миллионов евро, что практически совпадает с общим ущербом в размере 310 миллионов евро. В среднем страховщики выплачивали почти 21 400 евро за каждую кражу, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

По данным GDV, Берлин является самым рискованным местом для кражи автомобилей. «Берлин по-прежнему остается эпицентром краж автомобилей, где в среднем один автомобиль исчезает каждые 2 часа», - отметил CEO GDV Йорг Асмуссен. Вероятность кражи автомобиля значительно ниже в южной Германии.

Несмотря на снижение числа зарегистрированных краж автомобилей в Саксонии-Анхальт, случаи кражи автомобилей все еще происходят, что делает необходимым принятие соответствующих мер предосторожности со стороны владельцев автомобилей. К сожалению, кража автомобилей остается серьезной проблемой, и Берлин, как сообщается, имеет наибольшее количество краж автомобилей, что делает его горячей точкой для автомобильных воров.

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