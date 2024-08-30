- В Саарской области снова наблюдается рост безработицы

Безработица в Саарланде вновь растет. В августе было зарегистрировано 38 700 безработных, что на 2,6% больше, чем в июле, и на 1 000 человек больше, чем в предыдущем месяце. По данным Федерального агентства занятости в Саарбрюкене, безработица в Саарланде выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

В августе уровень безработицы составил 7,3%, что на 0,2% выше, чем в июле (7,1%), и на 0,3% выше, чем в августе 2022 года (7,0%). Федеральное агентство занятости ссылается на данные, рассчитанные до 14 августа. Это означает, что в течение трех месяцев подряд в штате ухудшается ситуация с безработицей.

Сообщается о резком сокращении вакансий

Глава регионального директората Федерального агентства занятости по Саарланду и Рейнланд-Пфальцу Хайдрун Шульц отметила значительное снижение числа вакансий, зарегистрированных в течение предыдущих четырех недель в агентстве занятости и центрах занятости Саарланда. По сравнению с июлем это число сократилось на 20,0%, а по сравнению с предыдущим годом - на 42,3%.

В августе 2 400 человек впервые обратились в службу занятости, что на 19,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 11,1% меньше, чем в предыдущем году.

Региональное дирекция сообщило о 8 800 вакансиях, что на 2,8% меньше, чем в июле. По сравнению с предыдущим годом количество вакансий сократилось на 1 700, или на 19,8%. Основными отраслями, в которых были зарегистрированы вакансии, являются временная занятость, фриланс, научные и технические профессии, здравоохранение, социальное обеспечение, производство и розничная торговля.

Больше мест для стажировки, чем заинтересованных молодых людей

Тем не менее, с началом нового учебного года в октябре 2023 года все больше молодых людей обратились в службу занятости за помощью в поиске места для практики. 4 900 молодых ищущих работу воспользовались этой возможностью, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. К сожалению, в настоящее время 800 молодых людей все еще не нашли место для практики, при этом имеется 1 700 свободных мест для обучения.

В августе уровень безработицы затронул как мужчин, так и женщин, при этом 1 000 мужчин стали безработными по сравнению с июлем. Количество молодых людей, ищущих места для практики, увеличилось, но в настоящее время имеется 1 700 незанятых мест для обучения.

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