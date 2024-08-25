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В роли Яго в "Отелло" Шекспира, режиссёром Готца Шуберта, на фестивале Лаузиц.

Известен под прозвищем комиссара Гёрлицкого телевидения, Гёц Шуберт также получает признание за такие известные криминальные сериалы, как Таторт, Вилсберг, Белла Блок и Коллеги. Кроме того, его присутствие чувствуется в театре и фестивалях.

 and  Viktoria Klein
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- В роли Яго в "Отелло" Шекспира, режиссёром Готца Шуберта, на фестивале Лаузиц.

Актер Гёц Шуберт, известный по ролям в "Брехт" и "Волчьей земле", в настоящее время отдает предпочтение театру перед кино- и телепроектами. Во время интервью с Deutsche Presse-Agentur перед Лотарингским фестивалем (25 августа - 14 сентября) он выразил свою радость от выступлений на сцене. 61-летний актер откроет фестиваль в Вайсвассере, исполнив роль Яго в шекспировском "Отелло" в воскресенье вечером.

Шуберт ценит непосредственное общение с аудиторией

По словам Шуберта, весы склонились в пользу театра, по сравнению с фильмами. Он выразил свое удовлетворение, сказав: "Это как-то возвращает меня домой. У тебя есть более интимные взаимодействия с аудиторией". Это чувство применимо к постановке Марселя Кохлера, которая представит шекспировский классический "Отелло" и его выживший литературный манускрипт, "Чужие", трижды в бывшей стекольной фабрике.

Шекспир и Мольер входят в число любимых драматургов Шуберта. Он считает, что их истории любви, отношений и политических интриг вечны и имеют огромный потенциал как в театре, так и в кино. Недавно обнаруженный текст, приписываемый Шекспиру, будет использован в постановке "Отелло". Темы и сюжеты кажутсяRemarkably relevant in today's world, adding an extra layer of excitement.

Шуберт: Вдохновить местных на фестиваль

Шуберт продолжит съемки "Волчьей земли" в 2025 году, что даст ему достаточно времени для театра в промежутке. Он считает Лотарингский фестиваль, запущенный в 2020 году, шагом к успешной структурной трансформации, которая должна была произойти раньше. Телукс-Глазфабрик, прошедшая ремонт, служит захватывающим местом для фестиваля. "Фестиваль - это художественный процесс, который требует времени для роста", - сказал Шуберт. "Мы хотим вовлечь больше местных жителей и сделать его их фестивалем тоже". С его фоном как коренного жителя Пирны и телевизионного комиссара "Буш" в "Волчьей земле", Шуберт надеется способствовать этому, используя свою популярность.

Несмотря на его нынешнее предпочтение театра перед кино- и телепроектами, Гёц Шуберт готовится возобновить съемки "Волчьей земли" в 2025 году. Выражая свой энтузиазм, Шуберт сказал: "Лотарингский фестиваль - это художественный процесс, который требует времени для роста, и мы хотим сделать его фестивалем для местных жителей тоже".

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