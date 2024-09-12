В результате судебных решений, суд решил в этом месяце вынести иск Smartmatic по поводу лжи на выборах 2020 года.

Делаверский Верховный судья Эрик Дэвис отклонил попытку Newsmax исключить дело, поданное Smartmatic без суда. Вместо этого Дэвис отметил, что важные вопросы, касающиеся действий Newsmax в 2020 году, будут рассмотрены жюри, если не будет достигнуто соглашение до суда.

"Newsmax сообщала о спорах вокруг выборов и Smartmatic, но есть споры о том, игнорировала ли Newsmax истину безрассудно", - написал Дэвис. "Жюри должно решить, служила ли Newsmax своей обычной цели информирования общественности о новыхsworth событиях или намеренно искажала Smartmatic и клеветала на компанию".

Процесс начнется 30 сентября. Иски о клевете часто урегулируются вне суда, даже в последнюю минуту.

Эти решения были вынесены через несколько недель после важного слушания, на котором Smartmatic заявила, что Newsmax намеренно распространяла ложь о том, что технология компании была вовлечена в фальсификацию выборов 2020 года против Дональда Трампа. Newsmax утверждала, что ее действия в 2020 году были защищены Первой поправкой, так как она освещала попытки оспорить результаты выборов.

В частичной победе для Newsmax Дэвис позволил сети сохранить одно из основных защитных средств перед жюри: что она просто сообщала о заявлениях Трампа об выборах, но не поддерживала их.

"В этих обстоятельствах разумное жюри могло бы заключить, что Newsmax сообщала о вопросе общественного интереса без поддержки заявлений, касающихся выборов", - написал Дэвис. "Тем не менее, разумное жюри также могло бы заключить, что Newsmax предоставила своим зрителям отчет о новостном событии, но что отчет не был объективным отчетом о новостном событии".

Обе стороны остались недовольны решениями четверга, но исход является существенным ударом для Newsmax. Если она не достигнет соглашения, руководители и ведущие Newsmax могут быть вынуждены публично свидетельствовать о своих контактах с Трампом во время выборов 2020 года и освещении после выборов.

Newsmax отрицает, что делала какие-либо клеветнические заявления. Право-консервативная сеть опубликовала "корректировку" в декабре 2020 года, в которой заявила, что не нашла никаких доказательств того, что Smartmatic или Dominion Voting Systems когда-либо "вмешивались в выборы 2020 года", несмотря на утверждения некоторых гостей.

"Собственные сотрудники Newsmax знали, что у них нет доказательств, указывающих на причастность Smartmatic к какому-либо виду мошенничества, связанного с выборами 2020 года, но они продолжали распространять ложную историю", - сказал адвокат Smartmatic Эрик Коннолли в заявлении. "Newsmax должна нести ответственность перед законом в полной мере. Мы с нетерпением ждем суда и возможность представить наше дело".

CNN связалась с Newsmax для комментария.

Кроме того, Дэвис заверил, что ничего в его решении не указывает на сомнения или нерегулярности в отношении легитимности результатов выборов 2020 года. Машины Smartmatic не широко использовались на выборах в США; они использовались только в Лос-Анджелесе в 2020 году.

"Фактические данные показывают, что никто никогда не заявлял, что голоса в Лос-Анджелесе были изменены, манипулированы или иным образом сомнительны", - написал Дэвис. "В результате любые заявления о том, что программное обеспечение или машины для голосования Smartmatic изменяли результаты выборов, являются фактически неточными".

Стратегия Newsmax в значительной степени основывалась на освещении споров вокруг выборов, в том числе того, который был связан с Smartmatic. Несмотря на утверждение Newsmax, что их освещение в СМИ защищено Первой поправкой, они, скорее всего, столкнутся с вопросами об их намеренном искажении Smartmatic во время суда.

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