- В результате столкновения с трактором байкер получил серьезные травмы

Велосипедист получил травмы в результате столкновения с трактором в Гефресе, район Бамберг. По данным властей, жизни велосипедиста ничего не угрожает. 34-летний оператор трактора пытался переключиться со стороны сельскохозяйственной дороги на дорогу в субботу, похоже, не заметив велосипедиста, у которого было право преимущественного проезда. Трактор переехал над 54-летним велосипедистом. Полиция в настоящее время расследует действия водителя трактора в связи с подозрением в опасном поведении.

Велосипедист пострадал в результате столкновения с трактором, в результате чего получил травмы. Расследование действий водителя трактора продолжается из-за подозрения в непредоставлении преимущественного права проезда.

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