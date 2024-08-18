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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

В результате столкновения с трактором байкер получил серьезные травмы

Фермер, управляющий трактором, намеревается перейти с грунтовой дороги на главную, однако, как сообщают чиновники, не замечает приближающийся мотоцикл.

 and  Elizabeth Wells
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Оборудование 54-летнего было раздавлено оператором трактора
Оборудование 54-летнего было раздавлено оператором трактора

- В результате столкновения с трактором байкер получил серьезные травмы

Велосипедист получил травмы в результате столкновения с трактором в Гефресе, район Бамберг. По данным властей, жизни велосипедиста ничего не угрожает. 34-летний оператор трактора пытался переключиться со стороны сельскохозяйственной дороги на дорогу в субботу, похоже, не заметив велосипедиста, у которого было право преимущественного проезда. Трактор переехал над 54-летним велосипедистом. Полиция в настоящее время расследует действия водителя трактора в связи с подозрением в опасном поведении.

Велосипедист пострадал в результате столкновения с трактором, в результате чего получил травмы. Расследование действий водителя трактора продолжается из-за подозрения в непредоставлении преимущественного права проезда.

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Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно