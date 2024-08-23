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В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.

Не смотря на маловероятные шансы на успех, президентская кампания Роберта Кеннеди-младшего не меньшая угроза для Трампа и Харрис. Представитель семьи Кеннеди неожиданно מול сыналь с собой на койню Трампа.

 and  Anthony Ross
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Кеннеди набирает обороты в ключевых штатах, поддерживает Трампа

- В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.

По данным опросов, проведенных политическим сайтом "The Hill" на этой неделе, Кеннеди получил 8,7% поддержки по всей стране. Эксперты считают, что сторонники Кеннеди в ключевых штатах-баттлграундах могут потенциально сместить узкий перевес в текущей президентской гонке между Трампом и его демократическим оппонентом Камалой Харрис. Кеннеди объявил, что он снимает свою кандидатуру с выборов в этих критических штатах, хотя и подтвердил, что приостановка своей кампании не является полным отказом от своей кандидатуры. Жители более крепких штатов, ориентированных на партии, все еще могут голосовать за него, согласно CNN. Кроме того, Кеннеди намекнул на потенциальную роль в правительстве Трампа, если он выиграет выборы, хотя подробности остаются неясными.

Кеннеди предъявляет обвинения в недемократическом поведении

Кеннеди, известный своими демократическими корнями и семейными связями, все больше отдалялся от партии в последнее время, finally объявив о своей политической независимости в октябре 2023 года, когда он объявил о своей независимой кандидатуре на пост. Кеннеди, выступающий за скептицизм в отношении вакцин, часто критиковался демократами и другими членами семьи за распространение теорий заговора и поддержание связей с крайне правыми политическими фигурами.

Недавно Кеннеди обвинил демократов в использовании недемократических тактик для поворота избирательной кампании против него и Трампа. "Во имя сохранения демократии Демократическая партия пытается разрушить ее", - заявил Кеннеди, обвиняя лидеров партии в ведении "правовой войны" против него и Трампа из-за их недоверия к своему собственному кандидату. Кеннеди также осудил основные СМИ за их предвзятый репортаж и описал их как "говорящие головы правительства и стенографисты правящей элиты".

Кеннеди недавно привлек внимание своими сенсационными историями. На прошлой неделе он заявил, что избавился от туши медведя в Центральном парке Нью-Йорка. Во время поездки в 2014 году он якобы нашел мертвого медвежонка, перевез его в своей машине и later бросил в парке. Изначально он планировал снять шкуру с медведя и сохранить мясо, но внезапная необходимость спешно отправиться в аэропорт заставила его оставить его там. В 2014 году действительно мертвый черный медведь попал в Центральный парк - власти остались в недоумении по поводу этого странного происшествия. Ранее Кеннеди попал в заголовки газет после публикации статьи, в которой сообщалось, что несколько лет назад он приписал потерю памяти наличию червя в своем мозгу.

Обвинения Кеннеди в недемократическом поведении демократов могут потенциально повлиять на повествование выборов, так как он утверждает, что они используют сомнительные методы для поворота избирателей против него и Трампа. Несмотря на свои спорные действия и заявления, в том числе распространение теорий заговора и якобы оставление туши медведя, обвинения Кеннеди в недемократическом поведении демократов привлекли внимание общественности.

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