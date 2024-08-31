- В результате падения байкер получил серьезные травмы

Водитель мотоцикла упал с велосипеда на шоссе и был брошен в встречное движение. К счастью, приближающийся автомобиль смог увернуться на альпийской дороге недалеко от Берхтесгадена (район Берхтесгаден), но несчастному велосипедисту не удалось избежать столкновения с автомобилем. Спасательные службы вынуждены были эвакуировать тяжело раненного мужчину в больницу. Предварительные данные свидетельствуют о том, что 24-летний велосипедист потерял управление в повороте из-за ошибки в управлении.

Авария велосипедиста произошла на альпийской дороге недалеко от Берхтесгадена. Несмотря на то, что автомобиль увернулся, велосипедист столкнулся в альпийской местности, известной своей живописной красотой и сложным рельефом.

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