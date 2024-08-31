Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиАльпийский

В результате падения байкер получил серьезные травмы

По горной дороге мотоциклист теряет управление и падает со своей машины, скользит в лоб автoмобиля.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Велосипедист попал в аварию на альпийском перевале
Велосипедист попал в аварию на альпийском перевале

- В результате падения байкер получил серьезные травмы

Водитель мотоцикла упал с велосипеда на шоссе и был брошен в встречное движение. К счастью, приближающийся автомобиль смог увернуться на альпийской дороге недалеко от Берхтесгадена (район Берхтесгаден), но несчастному велосипедисту не удалось избежать столкновения с автомобилем. Спасательные службы вынуждены были эвакуировать тяжело раненного мужчину в больницу. Предварительные данные свидетельствуют о том, что 24-летний велосипедист потерял управление в повороте из-за ошибки в управлении.

Авария велосипедиста произошла на альпийской дороге недалеко от Берхтесгадена. Несмотря на то, что автомобиль увернулся, велосипедист столкнулся в альпийской местности, известной своей живописной красотой и сложным рельефом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно