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ПолитикаНовостиНападение на Украину

В результате нападения на Сумы, спровоцированного Россией, погибли девять человек

 and  Carmen Simpson
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Отделённые по оказанию помощи оказали первоначальную медицинскую помощь пострадавшим сотрудникам...
Отделённые по оказанию помощи оказали первоначальную медицинскую помощь пострадавшим сотрудникам чрезвычайных служб после того, как российские атаки стали мишенью для медицинского учреждения в северной части города Сумы на Украине.

В результате нападения на Сумы, спровоцированного Россией, погибли девять человек

Украина вновь под атакой, на этот раз дроны и ракеты от России обрушились на город Сумы, что привело к минимум девяти жертвам. Медицинские учреждения также стали целью для атак России. Президент Украины Владимир Зеленский имеет резкие слова по этому поводу.

Два российских нападения на медицинское учреждение в Сумах привели к минимум девяти смертям, согласно украинским властям. Первая атака в субботу утром привела к одной смерти, как сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Россия запустила еще одну атаку, когда пациенты и персонал искали убежище, что привело к двенадцати дополнительным ранениям, согласно военной администрации Сумы. Подозревается, что Россия использовала Shahed-дроны против учреждения во время этой атаки.

Воздушные силы Украины сообщают, что сбили 69 из 73 российских дронов и 2 из 4 ракет, выпущенных ночью в субботу. По словам официальных лиц Киева, около 15 дронов были сбиты вблизи региона украинской столицы.

Любой, кто знаком с этим конфликтом во всем мире, понимает, чего добивается Россия, как заявил президент Зеленский в социальной сети X: "Они ведут войну против больниц, гражданских целей, против человеческих жизней. Только сила может заставить Россию искать мир".

Еще одна жертва в Кривом Роге

Тело мужчины было найдено под завалами административного здания, пораженного российской ракетой в прошлую пятницу в городе Кривой Рог. Это приводит к четырем жертвам этого нападения, согласно официальным данным.

Министерство обороны России сообщает, что российские системы ПВО перехватили четыре украинских дрона над регионом Белгород и один над регионом Курск, оба граничащие с Украиной, где Россия ведет вторжение. По словам губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова, в результате украинского обстрела в российском пограничном городе Шебекино погиб один человек и двое получили ранения.

Нападение на Украину, в частности в Кривом Роге, привело к еще одной трагической жертве, что приводит общее количество смертей от этого инцидента к четырем. Президент Зеленский остается непреклонным в своих чувствах по поводу действий России, заявляя: "Они ведут войну против больниц, гражданских целей, против человеческих жизней".

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