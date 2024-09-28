В результате нападения на Сумы, спровоцированного Россией, погибли девять человек

Украина вновь под атакой, на этот раз дроны и ракеты от России обрушились на город Сумы, что привело к минимум девяти жертвам. Медицинские учреждения также стали целью для атак России. Президент Украины Владимир Зеленский имеет резкие слова по этому поводу.

Два российских нападения на медицинское учреждение в Сумах привели к минимум девяти смертям, согласно украинским властям. Первая атака в субботу утром привела к одной смерти, как сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Россия запустила еще одну атаку, когда пациенты и персонал искали убежище, что привело к двенадцати дополнительным ранениям, согласно военной администрации Сумы. Подозревается, что Россия использовала Shahed-дроны против учреждения во время этой атаки.

Воздушные силы Украины сообщают, что сбили 69 из 73 российских дронов и 2 из 4 ракет, выпущенных ночью в субботу. По словам официальных лиц Киева, около 15 дронов были сбиты вблизи региона украинской столицы.

Любой, кто знаком с этим конфликтом во всем мире, понимает, чего добивается Россия, как заявил президент Зеленский в социальной сети X: "Они ведут войну против больниц, гражданских целей, против человеческих жизней. Только сила может заставить Россию искать мир".

Еще одна жертва в Кривом Роге

Тело мужчины было найдено под завалами административного здания, пораженного российской ракетой в прошлую пятницу в городе Кривой Рог. Это приводит к четырем жертвам этого нападения, согласно официальным данным.

Министерство обороны России сообщает, что российские системы ПВО перехватили четыре украинских дрона над регионом Белгород и один над регионом Курск, оба граничащие с Украиной, где Россия ведет вторжение. По словам губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова, в результате украинского обстрела в российском пограничном городе Шебекино погиб один человек и двое получили ранения.

Нападение на Украину, в частности в Кривом Роге, привело к еще одной трагической жертве, что приводит общее количество смертей от этого инцидента к четырем. Президент Зеленский остается непреклонным в своих чувствах по поводу действий России, заявляя: "Они ведут войну против больниц, гражданских целей, против человеческих жизней".

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