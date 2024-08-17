Нарастающие споры в регионе Ближнего Востока - В результате израильского нападения, по меньшей мере 10 жертв среди Хезболлы в Ливане.

В ходе продолжающихся переговоров о перемирии в споре о Газе с целью достичь соглашения в течение недели боевые действия между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболла" продолжаются. В результате недавнего израильского авиаудара в южной части Ливана, по данным ливанских властей, погибли не менее 10 человек, в том числе женщина и двое детей.

Военные Израиля заявили, что они атаковали склад оружия "Хезболлы" в районе Набатия. Кроме того, они утверждают, что использовали артиллерийский огонь для нейтрализации угроз в различных районах южной части Ливана.

Ливан: число жертв израильского удара растет

В результате инцидента в Набатии пятеро человек получили ранения, сообщили ливанские власти. Двое из них находятся в критическом состоянии. Большинство жертв, как сообщается, были сирийскими гражданами.

Ливанское национальное информационное агентство сообщило утром, что в результате атаки был поражен завод в Набатии, где, как сообщается, проживала сирийская семья. Изначально сообщалось, что была атакована жилая постройка.

С начала конфликта в Газе между Израилем и исламским ХАМАСом более десяти месяцев назад шиитская организация "Хезболла", союзница ХАМАС, почти ежедневно наносит удары по целям в северной части Израиля с территории Ливана. В ответ израильская армия систематически атакует цели в соседней стране.

Первый случай полиомиелита в секторе Газа

В палестинских территориях сообщили о первом случае полиомиелита в блокированном прибрежном районе. У десятимесячного ребенка в Дейр-аль-Балахе, расположенном в центральной части района, был обнаружен вирус, сообщило Министерство здравоохранения в Рамалле. Это было подтверждено тестами, проведенными в Аммане, столице Иордании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал к прекращению огня в районе для вакцинации десятков тысяч детей против полиомиелита. Вирус чаще всего передается через загрязненные водные источники. В настоящее время лекарства от полиомиелита не существует.

Призыв Байдена к прекращению огня

Несмотря на то, что переговоры в Дохе в прошлую пятницу не привели к перемирию, они были описаны как конструктивные. Согласно совместному заявлению, существует потенциальное решение, которое может преодолеть оставшийся разрыв и соответствует принципам мирного плана, предложенного президентом США Джо Байденом в мае, который ХАМАС отказывается пересматривать.

Еще одно высокоуровневое совещание состоится в Каире до конца следующей недели. До этого переговорщики продолжат работу над преодолением оставшихся разногласий.

Байден выразил оптимизм, заявив: "Мы ближе, чем когда-либо были". Он продолжил: "Мы ближе, чем были три дня назад". Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в эти выходные, чтобы продолжить "интенсивные дипломатические усилия" на месте, как объявил его департамент. Цель состоит в том, чтобы заключить соглашение. "Никто в регионе не должен вмешиваться в этот процесс", - предупредил Байден в заявлении.

Сообщалось, что перемирие могло бы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. В случае убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и смерти военного командира "Хезболлы" около двух недель назад угрожались месть. Атака ожидалась с тех пор. Иран и "Хезболла", в основном поддерживаемые Ираном, могли воздержаться от начала более крупной, скоординированной атаки против Израиля в случае прекращения огня в секторе Газа.

Байден поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани после переговоров в Дохе и в ходе другого телефонного звонка, как объявил Белый дом. Они уверены, что процесс близок к завершению, сказал источник в американском правительстве. Они планируют встретиться в Каире "с целью окончательного завершения этого процесса".

Официальный представитель: процесс переговоров остается сложным

Официальное лицо отметило, что процесс остается сложной и сложной задачей. Некоторые элементы в предлагаемом соглашении "неприятны", как и в любом соглашении такого рода. Он упомянул обмен "значительным количеством палестинских заключенных" из израильских тюрем на полностью невиновных заложников, захваченных в качестве заложников. Соглашение "не идеально", но оно отражает принципы, предложенные президентом США Байденом и поддержанные Советом Безопасности ООН.

Байден предложил трехфазный план для прекращения конфликта в Газе в мае. На первой фазе во время шестинедельного перемирия будет освобождена определенная группа заложников в обмен на палестинских заключенных в Израиле. На последующих фазах боевые действия будут прекращены навсегда, оставшиеся заложники будут освобождены, и начнется восстановление сильно поврежденного сектора Газа.

ХАМАС и другие боевики из Газы атаковали южный Израиль 7 октября 2023 года, что привело к гибели более 1200 человек и захвату еще 250 заложников. Это кровопролитие спровоцировало конфликт. По данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, с тех пор, как погибло более 40 000 человек в Газе. Эта цифра не различает гражданских лиц и боевых и не может быть подтверждена.

Израильские власти заявили, что их авиаудар в южной части Ливана был направлен на уничтожение склада оружия "Хезболлы". Несмотря на переговоры о перемирии в Газе, спор между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболла" продолжается.

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