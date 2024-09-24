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ПолитикаНовости

В результате изменения событий, RGA объявила, что больше не будет инвестировать дополнительные средства в кампанию Робинсона на пост губернатора Северной Каролины, так как они отозвали свою прежнюю поддержку.

Национальные члены ГОП отзывают финансирование Марка Робинсона, спорного республиканского кандидата на выборах губернатора в Северной Каролине, пытающегося управляться с последствиями отчета CNN, раскрывающего оскорбительные заявления, которые он сделал на сайте для взрослых.

 and  Hanna Hofmann
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О Princiпал-кандидат Марк Робинсон обращается к прессе 23 сентября в городе Уилксборо, Северная...
О Princiпал-кандидат Марк Робинсон обращается к прессе 23 сентября в городе Уилксборо, Северная Каролина.

В результате изменения событий, RGA объявила, что больше не будет инвестировать дополнительные средства в кампанию Робинсона на пост губернатора Северной Каролины, так как они отозвали свою прежнюю поддержку.

В понедельник Ассоциация губернаторов-республиканцев признала, что после завершения их текущих медиаинвестиций во вторник "никаких дополнительных размещений не запланировано".

"Мы не будем комментировать внутренние тактики или финансовые обязательства, но можем подтвердить то, что общедоступно – наша текущая медиаинвестиция в Северную Каролину заканчивается завтра, и никаких дальнейших размещений не запланировано. Ассоциация губернаторов-республиканцев остается приверженной избранию республиканских губернаторов по всей стране", - заявила директор по коммуникациям Ассоциации губернаторов-республиканцев Кортни Александр в заявлении.

Этот шаг последовал за неупоминанием бывшим президентом Дональдом Трампом Робинсона на митинге в Северной Каролине в выходные дни - намеком на быстрый отказ партии от человека, которого Трамп ранее сравнил с Мартином Лютером Кингом.

Сенатор от Огайо Дж.Д. Вэнс, напарник Трампа, находился в Шарлотте в понедельник - сигнал о том, что республиканцы не могут игнорировать штат, жизненно важный для пути Трампа к 270 голосов выборщиков, несмотря на его оспариваемого кандидата на пост губернатора.

Робинсон также вернулся на избирательную кампанию в понедельник, на день после того, как его кампания подтвердила, что несколько ключевых операторов ушли, в том числе его менеджер кампании, главный консультант и лидеры его команд по сбору средств и политике.

Их уход последовал за сообщением CNN о скандальных замечаниях, которые сделал Робинсон, lieutenant governor of North Carolina, на форуме веб-сайта порнографии более десяти лет назад. Его комментарии включали самоидентификацию как "черный нацист" и признание в вуайеризме в общественном спортзале в возрасте 14 лет.

Республиканская партия Северной Каролины продолжает поддерживать Робинсона, выпустив в четверг заявление, в котором отрицается его причастность к комментариям. Вэнс также заявил NBC 10 Philadelphia в субботу, что "обвинения не обязательно являются реальностью".

"Решение, станет ли Марк Робинсон губернатором Северной Каролины и продолжит свою кампанию, остается за ним и Северной Каролиной. Я позволю им принять это решение", - сказал Вэнс.

Опрос New York Times/Siena College, проведенный в основном до того, как отчет CNN стал общедоступным, показал, что Робинсон отстает от своего демократического оппонента, генерального прокурора Джоша Стейна, на 10 процентных пунктов - свидетельство о трудностях Робинсона на пути к должности губернатора.

Эти трудности, скорее всего, усилятся без финансовой поддержки национальных республиканцев.

Между понедельником и вторником Ассоциация губернаторов-республиканцев и ее аффилированный PAC коллективно инвестировали почти 16 миллионов долларов в гонку на пост губернатора Северной Каролины, одну из самых значительных губернаторских битв цикла. Оба национальных комитета республиканцев продолжали вносить свой вклад до этой недели, тратя более миллиона долларов на время рекламы каждую неделю с июля.

Внешние расходы республиканских организаций, а также серия демократических групп привели к тому, что гонка заняла первое место по расходам среди губернаторских кампаний года. С первичных выборов 5 марта по сей день партии, включая кампании и внешние группы, коллективно инвестировали почти 87 миллионов долларов в гонку. Демократы потратили на 57,9 миллиона долларов больше, чем республиканцы, 28,7 миллиона долларов.

Однако с отказом национальных республиканцев от гонки этот разрыв, скорее всего, увеличится в последние недели гонки. С среды до дня выборов демократы забронировали время для 12,5 миллиона долларов рекламы, в то время как у республиканцев нет запланированного времени для будущей рекламы. Кампания Робинсона потратила 10,6 миллиона долларов на рекламу с первичных выборов, но на данный момент нет никаких будущих покупок времени.

Дайанн Галлагер и Кит Махер из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

Решение Ассоциации губернаторов-республиканцев не планировать никаких дальнейших медиаинвестиций в Северную Каролину после вторника указывает на возможный сдвиг в политике, поскольку Ассоциация губернаторов-республиканцев остается приверженной избранию республиканских губернаторов по всей стране. Без дальнейшей финансовой поддержки республиканский кандидат на пост губернатора Северной Каролины Марк Робинсон столкнется с трудностями в последние недели выборов.

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