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В результате авиаудара из Израиля погибли семь членов семьи, а Блинкен готовится выступить за перемирие и соглашение об обмене заложниками.

В центральной части Газы семеро членов семьи погибли в результате израильского'air strike' в воскресенье. cute

 and  Vladimir Milov
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Госсекретарь США Antony Блинкен отправляется на aspet на Joint Base Andrews, готовясь к взлету в...
Госсекретарь США Antony Блинкен отправляется на aspet на Joint Base Andrews, готовясь к взлету в Израиль из Мэриленда в субботу.

В результате авиаудара из Израиля погибли семь членов семьи, а Блинкен готовится выступить за перемирие и соглашение об обмене заложниками.

По меньшей мере 7 человек, в том числе 6 детей и их мать, погибли в результате израильского авиаудара по жилому дому в Дейр-аль-Балах в воскресенье, сообщила больница Аль-Акса. Отец детей выжил, заявил представитель больницы.

Мухаммад Авад Хаттаб, дедушка детей, рассказал CNN: "Они были застигнуты врасплох, когда ракета поразила их, полностью разрушив их квартиру".

"Какую вину они совершили, чтобы заслужить это?" - вопрошал он. "Какое сопротивление они могли оказать?"

В то время как конфликт в Газе эскалирует, Блинкен отправляется в Израиль, как сообщил высокопоставленный чиновник администрации, "чтобы подчеркнуть важность урегулирования этого вопроса".

Последний удар по Газе произошел всего через день после израильского удара, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, все из одной семьи, в районе аль-Завайда в центральной части Газы. Среди погибших было девять детей, сообщило гражданское управление Газы.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, военные Израиля подтвердили продолжение операций в Хан-Юнисе и Дейр-аль-Балах. Они заявили, что военные целями были "места, откуда производились запуски в направлении Нirim (в пятницу)", и "уничтожили вооруженные пусковые установки в районе Хан-Юниса".

Военные Израиля выпустили новые приказы об эвакуации в северной части Хан-Юниса и восточной части Дейр-аль-Балах в пятницу, еще больше ограничив территорию, обозначенную Израилем как гуманитарная зона.

Жители Газы столкнулись с серией приказов об эвакуации. По данным ООН, с октября прошлого года более 80% территории Газы было подвергнуто таким приказам, что существенно повлияло на доступ местного населения к основным услугам и жилью.

Военное вмешательство Израиля в Газе - в результате атак ХАМАС 7 октября - унесло жизни более 40 000 человек и оставило значительную часть территории в руинах. Усугубляя положение жителей Газы, врачи обнаружили первый случай полио в Газе за 25 лет.

Наращивание усилий по мирному урегулированию

Госсекретарь США Antony Blinken прибывает в Израиль позже в воскресенье в рамках скорых усилий по закреплению хрупкого перемирия в Газе и соглашения об обмене пленными.

План прекращения огня, разработанный США, Катаром и Египтом, был представлен в пятницу после двух дней напряженных переговоров в Дохе. Посредники усилили свои усилия из-за опасений возможной мести Ирана в результате убийства лидера ХАМАС в Тегеране.

Визит Блинкена представляет собой повторяющийся паттерн действий главы внешней политики США, который включает в себя личные встречи для оказания высокого уровня общественного давления в отношении необходимости соглашения. В понедельник он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.

Высокопоставленный чиновник администрации отказался раскрыть, как США планируют повлиять на правительство Израиля, чтобы оно приняло сделку.

"Ясно, что соглашение не только будет полезно для израильского народа, но и облегчит страдания в Газе. Мы будем обсуждать все эти вопросы напрямую", - сказал он сопровождающим Блинкена журналистам.

Официальные лица США, в том числе президент Джо Байден, выразили возрожденную уверенность в завершении соглашения о прекращении огня. Однако ХАМАС отверг прогресс, и высокопоставленный представитель этой группировки сказал BBC, что посредники "продают иллюзии".

Согласно заявлению офиса премьер-министра, израильская переговорная команда по-прежнему оптимистично настроена в отношении достижения соглашения о прекращении огня и обмене пленными. В заявлении от субботы говорилось, что "есть надежда, что интенсивное давление, оказанное на ХАМАС Соединенными Штатами и посредниками, позволит достичь прорыва в переговорах".

Мир внимательно следит за эскалацией конфликта в Газе, а Европа выражает озабоченность гуманитарной ситуацией. Разрушительные израильские авиаудары привели к трагической гибели по меньшей мере 22 человек, в том числе детей, в районах Дейр-аль-Балах и аль-Завайда.

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