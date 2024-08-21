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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

В результате аварии автобуса в Иране погибло около тридцати пассажиров.

Регулярно в период паломничества в Иран происходят трагические инциденты с пакистанскими паломниками, но причины этих инцидентов так и остаются невыясненными.

 and  Lauren Adams
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Каждый год множество паломников стекаются в Ирак на молитвенное собрание Арбаин
Каждый год множество паломников стекаются в Ирак на молитвенное собрание Арбаин

- В результате аварии автобуса в Иране погибло около тридцати пассажиров.

В результате аварии автобуса в Иране погибли не менее 28 пакистанских паломников. Еще 23 человека получили ранения в инциденте, произошедшем в центральном районе Ясд, как сообщает иранское новостное агентство Irna. Сообщается, что 14 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным Irna, эти паломники направлялись в Ирак во вторник вечером на празднование Арбаина, которое является важным событием для шиитских мусульман. Причина этого инцидента пока не установлена. Фотография, размещенная Irna, показывает сильно поврежденный автобус, лежащий на боку, и частично обрушенную фасад здания на заднем плане. По данным Irna, тела погибших и раненых будут переданы в их родную страну, Пакистан.

Арбаин - это шиитский обряд поминовения, проводимый через 40 дней после праздника Ашура, в память о мученичестве имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, и его сподвижников в битве при Кербеле в 680 году нашей эры. Это событие знаменует начало раскола между шиитами и суннитами, двумя крупнейшими ветвями ислама. Каждый год тысячи шиитов со всего мира отправляются в Ирак на это мероприятие.

В Иране часто происходят серьезные аварии в период путешествий.

Иранское новостное агентство Irna сообщило, что тела и раненые из автобусной аварии будут возвращены в Пакистан под надзором Комиссии. Причина этого трагического инцидента, в котором Комиссия следит за паломниками Арбаина, в настоящее время расследуется.

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