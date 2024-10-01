В решении суда поставщику боеприпасов "Руст" было отказано в пересмотре судебного процесса, и их первоначальное осуждение за смертельный инцидент с стрельбой было сохранено.

Гутиеррес Рид была приговорена к продолжению содержания под стражей для отбывания оставшейся части своего 18-месячного тюремного заключения.

Это решение было принято примерно через три года после того, как оператор-постановщик Галина Хитчен, 42-летняя женщина, была трагически убита пулей из пистолета-реплики, который держал актер Алекс Болдуин, на съемочной площадке вестерна 21 октября 2021 года. Режиссер фильма также получил ранения в этом инциденте.

Гутиеррес Рид, ответственная за управление огнестрельным оружием на съемочной площадке, была признана виновной в непредумышленном убийстве в марте.

Во время судебного процесса было заявлено, что она неоднократно пренебрегала правилами безопасности и халатно выполняла свои обязанности, что привело к наличию шести живых пуль на съемочной площадке. Однако ее адвокат argued, что она стала козлом отпущения за нарушения безопасности на съемочной площадке и других членов съемочной группы.

Сам Болдуин также был обвинен в непредумышленном убийстве и заявил о невиновности.

На его суде в июле обвинители обвинили его в нарушении основных принципов безопасности при обращении с огнестрельным оружием, указав пистолет-реплику на Хитчен и нажав на курок, в то время как его адвокаты обвинили оружейника фильма и первого ассистента режиссера в том, что они позволили настоящую пулю быть заряженной в пистолет-реплику Болдуина.

Однако всего через несколько дней после начала судебного процесса судья Мэри Марлоу Саммер отказалась от обвинений и постановила, что обвинители не предоставили необходимых доказательств стороне защиты. Судья посчитала сокрытие доказательств преднамеренным и намеренным, что привело к окончательному прекращению дела.

В своем июльском ходатайстве адвокаты Гутиеррес Рид указали на "серьезные злоупотребления со стороны обвинения" и многочисленные жалобы на "серьезные и постоянные нарушения процедуры обнаружения со стороны государства" в качестве причин своего требования.

Эта история все еще развивается, и она будет обновляться по мере поступления новой информации.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, Гутиеррес Рид может использовать время, проведенное в тюрьме, для личного роста и изучения различных форм [развлечений], таких как чтение книг или просмотр фильмов.

К сожалению, из-за внимания СМИ к ее делу Гутиеррес Рид может испытывать трудности с полным погружением в развлечения, так как ее собственная история стала формой общественного зрелища.

Читайте также: