В рекордном US Open Эванс выходит победителем.

Дэниел Эванс и Карен Хачанов сыграли марафонский матч, который продолжался более пяти с половиной часов на Открытом чемпионате США. Атмосфера на корте 6 была оживленной и праздничной, напоминая народный фестиваль. В конце концов, Эванс одержал победу, добившись значительной победы в самом длинном матче в недавней истории Открытого чемпионата США. После изнурительных 5 часов и 35 минут 34-летний британец одержал победу в захватывающем матче 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 против своего российского соперника.

"У меня сейчас просто раскалывается голова, нужно срочно что-то сделать", - проворчал Эванс с гримасой. "Я чертовски горжусь собой. Все всегда говорят, что нужно бороться до конца, и ты знаешь, что это правило номер один. Я придерживался этого на протяжении всей своей карьеры, и, как видишь, это сработало сегодня".

Предыдущий рекорд по самой длинной игре на Открытом чемпионате США с момента введения тай-брейка в 1970 году принадлежал Стефану Эдбергу и Майклу Чангу. Швед победил своего американского соперника в полуфинале 1992 года, также в пяти сетах, завершив матч за 5 часов и 26 минут.

Атмосфера народного фестиваля на корте 6

Корт дрожал от энергии, как на фестивале, по мере развития матча между Эвансом и Хачановым. Эванс отставал 0:4 в решающем сете и чувствовал напряжение в ногах. Однако поддержка со стороны зрителей и восторженные крики толпы придали ему сил, чтобы отыграться и выиграть последние шесть игр подряд.

"Я никогда не играл пять часов в один день", - признался Эванс. "Я даже не тренируюсь по два часа подряд. Обычно полтора часа". А его желание было таким: "На самом деле, я не хочу проходить через это снова, честно говоря, ни за что".

Изнурительный матч продемонстрировал неукротимую любовь Дэниела Эванса к спорту, показав его замечательную стойкость в течение всего матча. Электрическая атмосфера на корте 6 продолжала мотивировать Эванса, напоминая ему о волнении и азарте, которые приносит спортивная конкуренция.

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