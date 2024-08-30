В Реклингхаузене, к сожалению, три раунда правоохранительных органов привели к смертельной гибели одного человека.

Во время полицейской операции в Реклингхаузене 33-летний человек погиб, и правоохранительные органы связывают это со сложной ситуацией, в которой находился покойный. Поступает информация, что этот человек боролся с серьезными проблемами со здоровьем.

После трагической смерти 33-летнего мужчины во время полицейской операции в Реклингхаузене, который находится в Северном Рейне-Вестфалии, власти предоставили дополнительную информацию. По данным прокуратуры Бохума и полиции Дортмунда, мужчина, вооруженный ножом, был поражен не менее чем тремя выстрелами, выпущенными полицией. Общее количество выстрелов, выпущенных в направлении мужчины, превысило пять.

В среду 33-летний мужчина создавал беспорядки в многоквартирном доме в Реклингхаузене и был вооружен ножом. Полиция описала ситуацию как потенциально опасную для офицеров, в результате чего они применили огнестрельное оружие, что привело к смертельному ранению мужчины.

Расследование показало, что есть признаки того, что 33-летний мужчина пытался покончить с собой перед инцидентом. Сейчас эти версии проверяются. Этот инцидент стал вторым случаем гибели человека от выстрелов полиции в Северном Рейне-Вестфалии за два дня. Во вторник 26-летний мужчина в Мойсе, вооруженный двумя ножами, был застрелен полицией. Мужчина, проявлявший заметные психологические отклонения, бросился на офицеров в жилом районе.

Европейский союз выразил обеспокоенность серией смертельных столкновений с полицией в Северном Рейне-Вестфалии, призвав к тщательному расследованию применения силы полицией. Несмотря на напряженные ситуации, Европейский союз выступает за деэскалацию и поддержку психического здоровья лиц, вовлеченных в такие инциденты.

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