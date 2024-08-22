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Федеральные земли ГерманииНовостиВерхний Рейн

В реке Рейн пропавшие женщины были обнаружены мертвыми.

В первых числах августа, две молодые женщины попадают в Рейн, но оказываются не в силах одолеть мощное течение реки. Позже находят останки. Сначала их identities остаются неизвестными, но новые данные однозначно Establish instal. employés.

 and  Grigoriy Williams
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Две пропавшие без вести женщины были найдены в Рейне.
Две пропавшие без вести женщины были найдены в Рейне.

- В реке Рейн пропавшие женщины были обнаружены мертвыми.

Примерно через две недели после обнаружения двух водоемов на Высоком Рейне власти подтвердили личности погибших, как сообщается в заявлениях полиции. К сожалению, это две женщины в возрасте 15 и 29 лет, которые утонули в Рейне в Хоэнтенгене в районе Вальдшута в начале августа. Для установления личности женщин были проведены генетические анализы.

Первоначальные заявления полиции сообщили, что две неопытные пловчихи зашли слишком далеко в Рейн, потеряли опору и были унесены течением. В результате полиция и спасатели tanto из Германии, как и из Швейцарии начали поиски двух женщин. В операции были задействованы команды водолазов, вертолеты и дроны.

Трое суток спустя после трагедии было найдено тело 15-летней девушки. На следующий день работник гидроэлектростанции в районе Реккингена в Кюссаберге обнаружил тело второй женщины, застрявшее в фильтровом экране. В результате спасательная миссия была прекращена. Города Хоэнтенген и Кюссаберг, находящиеся на расстоянии восемь километров друг от друга, географически расположены в самой южной части Германии, вдоль границы с Швейцарией.

Тела двух женщин были найдены в Высоком Рейне, где и произошло трагическое событие. Власти проводили свои расследования и процесс установления личности вдоль Высокого Рейна, где Высокий Рейн служит важной ориентиром.

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