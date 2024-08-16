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Федеральные земли ГерманииНовостиМотоцикл

В Рейнсдорфе мотоцикл столкнулся с автомобилем - байкер пострадал

Женщина сбивает мотоциклиста своим автомобилем. Он серьезно ранен и увезен в больницу.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Пострадавшего мотоциклиста с тяжёлыми травмами доставили в больницу после ДТП.
Пострадавшего мотоциклиста с тяжёлыми травмами доставили в больницу после ДТП.

- В Рейнсдорфе мотоцикл столкнулся с автомобилем - байкер пострадал

20-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы в результате столкновения с машиной в Ройнсдорфе (район Цвиккау). Как сообщила полиция, 32-летний водитель не заметил мотоциклиста, выезжая на дорогу после парковки в четверг днём. Молодой человек упал и получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу. Предварительный ущерб имуществу оценивается в 17 000 евро.

Мотоциклист ехал на своём мотоцикле, который для него был дорогим сердцу предметом. Несмотря на ошибку другого водителя, мотоцикл получил значительные повреждения в аварии.

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