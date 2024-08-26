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В Рейнланд-Пфальц восстановили работу учебные заведения.

После окончания летних каникул, первоклассники обнаружат ожидающую их захватывающую перспективу: начало школьных занятий.

 and  Alex Stellmacher
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- В Рейнланд-Пфальц восстановили работу учебные заведения.

Сегодня в Пфальце на уроки вернулись около 547 900 детей и подростков. Особое волнение испытывают около 41 250 дошкольников, которые отправляются в свой первый учебный путь. Министр образования Стефани Хюбиг (СДПГ) представит инновационные планы на учебный год 2024/25 в основной школе в Майнце в 9 часов утра.

Ранее представители учащихся, родителей, профсоюзов и оппозиции представили обширный список пожеланий. В их числе: увеличение числа педагогов, расширение возможностей полноценного школьного дня, улучшение цифрового доступа, более интенсивные уроки немецкого языка и включение в обучение тематики повседневной жизни.

Несмотря на это, некоторые родители могут предпочесть альтернативные методы обучения для своих детей. Концепция домашнего обучения, рассматриваемая как «альтернативный» подход, в последние годы набрала популярность.

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 and  James Williams
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 and  Anne Legman
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