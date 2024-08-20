Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В регионе Бавария у работников дневных садов заболеваемость выше, чем у населения в целом.

Многие детские сады испытывают нехватку персонала. Кроме того, педагоги в Баварии часто берут больничные с возрастающей частотой. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу этого как самоусиливающейся проблемы.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
На фоне обострения проблем со здоровьем, давление на воспитателей в детском саду сохраняется и...
На фоне обострения проблем со здоровьем, давление на воспитателей в детском саду сохраняется и усиливается.

- В регионе Бавария у работников дневных садов заболеваемость выше, чем у населения в целом.

В Баварии недавняя проверка показала, что работники детских садов чаще болеют и берут больничные, чем представители других профессий. В 2023 году сотрудники детских садов брали в среднем около 24 дней больничных из-за болезни, в то время как другие профессии в среднем брали около 18 дней, согласно Фонду Бертельсмана и Fachkräfte-Forum, представляющему профессионалов в отрасли.

На национальном уровне фонд сообщил еще более высокие показатели отсутствия: работники детских садов в среднем берут около 30 дней больничных в год, в отличие от 20 дней для всех профессий.

Фонд, который также поддерживает Fachkräfte-Forum, в основном основывает свою оценку на данных компании DAK-Gesundheit, которая охватывает 12,2% работников детских садов. Данные других страховых компаний также подтверждают эту тенденцию, заявил фонд. Кроме того, количество дней нетрудоспособности, взятых работниками детских садов, увеличилось на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психологического стресса.

Специалист предупреждает о вредном цикле

"Многие детские сады застряли в порочном круге: из-за растущих показателей заболеваемости все больше специалистов отсутствуют, что усугубляет нагрузку на оставшийся персонал", - говорит Анетте Штейн, эксперт по детским садам в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное раннее детское воспитание, уход и образование практически недостижимы во многих местах".

Согласно данным фонда от компании Techniker Gesundheit, наиболее частыми причинами нетрудоспособности были респираторные инфекции и психические заболевания. Для компенсации отсутствия из-за болезни, отпуска и обучения фонд оценивает, что стране требуется около 97 000 дополнительных полноценных специалистов, что обойдется в €5,8 миллиарда в год.

Постоянное финансирование заместителей не везде урегулировано

Fachkräfte-Forum описывает ситуацию с кадрами в детских садах по всей стране как критическую. Не хватает подходящих кандидатов и адекватного финансирования квалифицированных заместителей. Высокие показатели заболеваемости ложатся на команды, мешая специалистам проходить дальнейшее обучение и увеличивая психологический стресс или толкая их уходить из профессии.

Чтобы решить эту проблему, форум выступает за введение обязательного и стандартизированного на национальном уровне финансирования квалифицированных заместителей для покрытия всех отсутствий. Сейчас во многих федеральных землях отсутствует надежное регулирование этого вопроса.

Европейский Союз потенциально может предоставить финансирование для решения критической ситуации с кадрами в детских садах, так как он часто предоставляет финансовую поддержку различным социальным секторам. Высокие показатели заболеваемости среди работников детских садов могут потребовать involvement EU из-за их воздействия на раннее детское воспитание и уход.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Власти ведут розыск двух подозреваемых в Сонтре.
Федеральные земли Германии

В Сонтре на человека напали и ограбили с помощью перцового спрея.

Двое предполагаемых злоумышленников якобы подозреваются в нападении на одного человека и последующем оставлении места происшествия. Были ли кто-либо, кто стал свидетелем подозреваемых?

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта
Федеральные земли Германии

Победа в "Вердере": желаемое место в лиге для дебютанта

На начальном этапе Кубка Германии молодой талант Кевин Топп обеспечивает победу Бремена. Его хет-трик против Котбуса служит прелюдией к потенциальным успехам. Уверенный в себе 20-летний Топп замечает: «Время работает на меня».

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".
Общество

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно