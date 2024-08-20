- В регионе Бавария у работников дневных садов заболеваемость выше, чем у населения в целом.

В Баварии недавняя проверка показала, что работники детских садов чаще болеют и берут больничные, чем представители других профессий. В 2023 году сотрудники детских садов брали в среднем около 24 дней больничных из-за болезни, в то время как другие профессии в среднем брали около 18 дней, согласно Фонду Бертельсмана и Fachkräfte-Forum, представляющему профессионалов в отрасли.

На национальном уровне фонд сообщил еще более высокие показатели отсутствия: работники детских садов в среднем берут около 30 дней больничных в год, в отличие от 20 дней для всех профессий.

Фонд, который также поддерживает Fachkräfte-Forum, в основном основывает свою оценку на данных компании DAK-Gesundheit, которая охватывает 12,2% работников детских садов. Данные других страховых компаний также подтверждают эту тенденцию, заявил фонд. Кроме того, количество дней нетрудоспособности, взятых работниками детских садов, увеличилось на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психологического стресса.

Специалист предупреждает о вредном цикле

"Многие детские сады застряли в порочном круге: из-за растущих показателей заболеваемости все больше специалистов отсутствуют, что усугубляет нагрузку на оставшийся персонал", - говорит Анетте Штейн, эксперт по детским садам в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное раннее детское воспитание, уход и образование практически недостижимы во многих местах".

Согласно данным фонда от компании Techniker Gesundheit, наиболее частыми причинами нетрудоспособности были респираторные инфекции и психические заболевания. Для компенсации отсутствия из-за болезни, отпуска и обучения фонд оценивает, что стране требуется около 97 000 дополнительных полноценных специалистов, что обойдется в €5,8 миллиарда в год.

Постоянное финансирование заместителей не везде урегулировано

Fachkräfte-Forum описывает ситуацию с кадрами в детских садах по всей стране как критическую. Не хватает подходящих кандидатов и адекватного финансирования квалифицированных заместителей. Высокие показатели заболеваемости ложатся на команды, мешая специалистам проходить дальнейшее обучение и увеличивая психологический стресс или толкая их уходить из профессии.

Чтобы решить эту проблему, форум выступает за введение обязательного и стандартизированного на национальном уровне финансирования квалифицированных заместителей для покрытия всех отсутствий. Сейчас во многих федеральных землях отсутствует надежное регулирование этого вопроса.

Европейский Союз потенциально может предоставить финансирование для решения критической ситуации с кадрами в детских садах, так как он часто предоставляет финансовую поддержку различным социальным секторам. Высокие показатели заболеваемости среди работников детских садов могут потребовать involvement EU из-за их воздействия на раннее детское воспитание и уход.

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