Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

В разгар бури в Вене женщина подходит под движущийся автобус в ее водах.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Ливневые дожди вызвали наводнение в Вене
Ливневые дожди вызвали наводнение в Вене

В разгар бури в Вене женщина подходит под движущийся автобус в ее водах.

В Австрии, столица Вена пережила беспрецедентный ливень этим летом, что привело к наводнениям на улицах и железнодорожных путях. Женщину застала врасплох наводнение, и она оказалась застрявшей под неподвижным автобусом на остановке. Спасательные службы сообщили, что она была унесена потоком и придавлена автобусом. Более 110 литров осадков на квадратный метр обрушились на окраины Вены, побив рекорд летних осадков. Вещатель ORF сообщил, что это был самый высокий месячный показатель осадков за последние 152 года. Даже град выпал в Вене во время этого ливня.

По данным пожарной службы Вены, женщина поскользнулась на скользкой улице возле автобусной остановки и была унесена потоком воды. Она оказалась под автобусом, и пожарным пришлось поднять транспортное средство, чтобы добраться до нее и спасти. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Пожарная служба была завалена звонками из-за наводнений на улицах и проникновения воды в здания. Сильный дождь также нарушил движение поездов на одной городской линии. Однако вся городская территория не пострадала от шторма.

Часть Арльбергского маршрута обрушилась

В пятницу вечером в Тирольских Альпах разразились сильные штормы, причинившие значительный ущерб. Дорога через перевал Арльберг останется закрытой как минимум до позднего воскресного дня. Основной путь, соединяющий западные австрийские земли Форарльберг и Тироль, был перекрыт оползнями. В какой-то момент дорожное полотно обрушилось, как сообщили местные власти.

Обычно Арльберг проходит через туннель ниже, но так как туннель в настоящее время проходит капитальный ремонт, водителям, следующим из Тироля в Форарльберг, приходится делать длительные объезды через Тирольский Лехталь или через Баварию. К счастью, Арльбергский железнодорожный туннель не пострадал от шторма.

Работы по ликвидации последствий идут полным ходом в Санкт-Антон-ам-Арльберге, где во время шторма в пятницу вечером два ручья вышли из берегов, повредили мост и затопили подвалы. Несколько улиц были подтоплены, и несколько автомобилей были унесены в реку. К счастью, автомобили были пусты. Массивные оползни также произошли в других частях Тироля. В настоящее время Sellraintalstraße непроходима.

Ситуация с женщиной находилась под пристальным наблюдением Комиссии, координирующей спасательные операции в Вене. После шторма в Тирольских Альпах Комиссия начала переговоры с властями Тироля и Форарльберга о временных решениях для водителей, использующих Арльбергский маршрут.

Закрытие объездной дороги продлится минимум до воскресного послеобеденного времени.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Массивное колесо обозрения загорелось во время события, в результате чего около 30 человек получили травмы.
Панорама

Массивное колесо обозрения загорелось во время события, в результате чего около 30 человек получили травмы.

На ежегодном рок- и поп-мероприятии возле озера Штормталь в Лейпциге, которое привлекает множество посетителей, происходит трагический инцидент. Две кабины колеса обозрения зажигаются, причиняя вред участникам.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

В родной России культовый режиссер Кирилл Серебренников столкнулся с гонениями, но обрел признание...
Культура

"Легенда" Серебренникова получила аплодисменты на фестивале "Рухтриеннале"

Первый сезон художественного директора Ruhrtriennale Иво ван Хове открывается пятью ведущими спектаклями. Мировая премьера последней работы Кирилла Серебренникова заканчивается политически заряженым призывом.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно