В разгар бури в Вене женщина подходит под движущийся автобус в ее водах.

В Австрии, столица Вена пережила беспрецедентный ливень этим летом, что привело к наводнениям на улицах и железнодорожных путях. Женщину застала врасплох наводнение, и она оказалась застрявшей под неподвижным автобусом на остановке. Спасательные службы сообщили, что она была унесена потоком и придавлена автобусом. Более 110 литров осадков на квадратный метр обрушились на окраины Вены, побив рекорд летних осадков. Вещатель ORF сообщил, что это был самый высокий месячный показатель осадков за последние 152 года. Даже град выпал в Вене во время этого ливня.

По данным пожарной службы Вены, женщина поскользнулась на скользкой улице возле автобусной остановки и была унесена потоком воды. Она оказалась под автобусом, и пожарным пришлось поднять транспортное средство, чтобы добраться до нее и спасти. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Пожарная служба была завалена звонками из-за наводнений на улицах и проникновения воды в здания. Сильный дождь также нарушил движение поездов на одной городской линии. Однако вся городская территория не пострадала от шторма.

Часть Арльбергского маршрута обрушилась

В пятницу вечером в Тирольских Альпах разразились сильные штормы, причинившие значительный ущерб. Дорога через перевал Арльберг останется закрытой как минимум до позднего воскресного дня. Основной путь, соединяющий западные австрийские земли Форарльберг и Тироль, был перекрыт оползнями. В какой-то момент дорожное полотно обрушилось, как сообщили местные власти.

Обычно Арльберг проходит через туннель ниже, но так как туннель в настоящее время проходит капитальный ремонт, водителям, следующим из Тироля в Форарльберг, приходится делать длительные объезды через Тирольский Лехталь или через Баварию. К счастью, Арльбергский железнодорожный туннель не пострадал от шторма.

Работы по ликвидации последствий идут полным ходом в Санкт-Антон-ам-Арльберге, где во время шторма в пятницу вечером два ручья вышли из берегов, повредили мост и затопили подвалы. Несколько улиц были подтоплены, и несколько автомобилей были унесены в реку. К счастью, автомобили были пусты. Массивные оползни также произошли в других частях Тироля. В настоящее время Sellraintalstraße непроходима.

Ситуация с женщиной находилась под пристальным наблюдением Комиссии, координирующей спасательные операции в Вене. После шторма в Тирольских Альпах Комиссия начала переговоры с властями Тироля и Форарльберга о временных решениях для водителей, использующих Арльбергский маршрут.

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