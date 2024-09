В рамках соревнований, немецкий флаг-носитель соперника сократил свой темп достигнув хет-трика золотых медалей.

На Олимпийских играх река Сена вызывает серьезные проблемы, приводя к переносу соревнований, проблемам со здоровьем среди спортсменов и всеобщему разочарованию. Эта проблема сохраняется и на Паралимпийских играх. Одним из пострадавших является Мартин Шульц, основной претендент Германии на медали.

Тяжелые дожди в пятницу и короткий грозовой дождь в субботу вечером - Сена отказывается сотрудничать снова. Плохое качество проблемной реки серьезно затрудняет попытки Мартина Шульца завоевать "золотой хет-трик" в Париже. Ранним воскресным утром команда по олимпийским кризисам объявила чрезвычайное положение для одиннадцати триатлонных соревнований, так как плавание в загрязненной воде на мосту Александра III было невозможно снова.

Многомиллиардный проект Сена также терпит неудачу на Паралимпийских играх. Согласно последнему пресс-релизу Всемирного триатлона, качество воды в реке ухудшилось из-за дождей за последние два дня. Качество воды на месте проведения соревнований непригодно для плавания и превышает установленный лимит Всемирного триатлона. Решение было принято после ночного совещания между Всемирным триатлоном, Paris 2024 и ответственными французскими властями.

Дуатлон в качестве замены

Если качество воды улучшится к понедельнику, все одиннадцать медальных событий будут определены тогда. Первоначально четыре соревнования, запланированные на понедельник, были перенесены на воскресенье в ожидании лучших условий. Однако дожди в пятницу и субботу привели к значительному ухудшению. Остается неясным, возможен ли перенос на другой день. В теории, дуатлон (состоящий из бега, велоспорта и бега) разрешен в качестве запасного плана, но плавание не должно навязываться. "Здоровье спортсмена" является приоритетом номер один, заявил Всемирный триатлон.

Течение так же плохо, если не хуже

Даже среди олимпийских триатлонов мужской забег пришлось задержать из-за плохого качества воды, и даже тренировки были отменены. После открытых водных соревнований несколько спортсменов, в том числе немецкая пловчиха Леони Беck, сообщили о тошноте и даже рвоте. Недавние дожди также могут усилить течение.

Это было бы "главной проблемой" для паратриатлонов, как ранее заявил Шульц. Течение было "на грани" для специалистов по плаванию на Олимпиаде, объяснил чемпион Паралимпийских игр в Рио и Токио, добавив, что "многие пара-атлеты не могут плыть против течения. В лучшем случае они остаются на месте. Многие будут плыть назад".

Это были бы унизительные картинки, которых организаторы хотели бы избежать. В конце концов, французское правительство потратило около 1,4 миллиарда евро на очистку Сены. Запасной план дуатлона был бы катастрофой. "Это оставило бы горький привкус", - подчеркнул Шульц. Однако Мeteo France прогнозирует дожди на воскресенье днем. О том, улучшится ли качество воды к понедельнику утром, остается неясным.

Пpersistent problems with the Seine are affecting Martin Schulz's bid for a Parisian gold hat-trick in triathlon events during the Paralympics. Due to the worsened water quality caused by recent rainfall, the possibility of a duathlon as a backup plan is being considered, but forcing swimmers could compromise athlete health, as emphasized by World Triathlon.

