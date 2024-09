В рамках памятного мероприятия известный режиссер Тим Бертон почтил своих звезд на Голливудской аллее славы.

"Талантливый мастер хоррора Тим Бёртон, известный своими готическими шедеврами, такими как "Эдвард Руки-ножницы" и "Бэтмен", сделал кино 80-х и 90-х уникальным. Недавно этого видного режиссера удостоили звездой на Аллее славы в Голливуде.

"Битое стекло", последняя работа Бёртона, выйдет в немецких кинотеатрах 12 сентября. Перед этим, в прекрасный день в Лос-Анджелесе, режиссеру была вручена собственная звезда на Аллее славы. Торжество посетили известные актеры, такие как Майкл Китон и Вайнона Райдер, которые стали международными звездами благодаря фильмам Бёртона.

Вайнона Райдер, звезда "Очень странных дел" и главная героиня "Эдварда Руки-ножницы", сказала: "Бёртон понимает боль неудачников, странных и эксцентричных". Она также отметила, что Бёртон сыграл значительную роль в формировании ее уникальной идентичности как актрисы.

Майкл Китон, частый соратник Бёртона, впервые стал знаменитым благодаря ужасно-комедийному "Битому стеклу" в 1988 году, а затем стал мировой сенсацией благодаря "Бэтмену". Молясь за награжденного, Китон заметил: "Многие люди обогатились благодаря своим супергеройским предприятиям, благодаря смелым решениям Бёртона и его революционной перспективе на эти фильмы, когда он revolutionized the genre with 'Batman' and 'Batman Returns' towards the end of the 80s".

Кроме Джони Деппа, который, похоже, не смог присутствовать, на церемонии присутствовали "Бэтмен Returns" и друг Бёртона, известная итальянская актриса Моника Беллуччи, чтобы увидеть открытие звезды Бёртона вдоль бульвара Голливуд.

Последний фильм Бёртона, "Битое стекло", продолжает демонстрировать его уникальный стиль и любовь к эксцентричным персонажам. После церемонии награждения Китон и Райдер подчеркнули влияние фильмов Бёртона на их карьеры, назвав "Битое стекло" и "Эдвард Руки-ножницы" влиятельными проектами.

