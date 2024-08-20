- В районе Эйфеля ведется строительство палаточного города, в котором будут жить 50 000 мусульман.

В недавнем военном аэродроме в Рейнланд-Пфальце в настоящее время создается временный лагерь на 50 000 человек. Причина: Религиозная группа Ахмадия Мусульман Джамаат (АМД) проводит свой ежегодный сбор, Джаласа Салаана, в Мендиге, в регионе Эйфель, с пятницы по воскресенье. Как сообщает "T-Online", для этого строятся 220 палаток для собраний, молитв, ночлега или как рабочие или столовые. Также будет установлено около 1000 семейных палаток. В этом палаточном городе, или скорее мегаполисе, строго соблюдается разделение полов за пределами семейных палаток.

Ожидается, что количество участников превысит население Мендига примерно в пять раз. Однако это не первое значительное событие, проведенное на аэродроме. В 2015 и 2016 годах здесь проходил фестиваль "Rock am Ring", и объект также используется авиационным спортивно-клубом, кинопроизводствами и испытаниями автомобилей.

Для того, что, как считается, является крупнейшим религиозным событием в Европе, задействовано около 6000 волонтеров, а расходы в размере примерно шести миллионов евро якобы полностью покрываются пожертвованиями Ахмадии, как сообщается. Авторитеты не выражают серьезных опасений по поводу безопасности, отмечая, что все "очень профессионально организовано", как цитирует "Rhein-Zeitung" заявление ответственного органа.

Ахмадия Мусульман Джамаат, представленная как самая старая мусульманская община в Германии, отметила свой столетний юбилей в прошлом году. Ее международный духовный лидер - Калиф Мирза Масрур Ахмад, который, как сообщается, не смог присутствовать в Мендиге из-за проблем со здоровьем. Движение начало свою деятельность в Пакистане.

В Германии община заявляет о наличии около 55 000 активных членов и более 70 минаретов. Ахмадия представлена в более чем 200 странах, а первый Джаласа Салаана в Германии состоялся в 1976 году. Организация позиционирует себя как неполитическую. "Когда мы упоминаем 'халифат', это не подразумевает создание политического государства", - заявил представитель АМД Асиф Малик "T-Online".

Глава немецкой общины Ахмадия, Абдулла Уве Вагишаузер, подчеркивает ответственность мусульман в Германии за продвижение лучшего понимания их религии, как он сказал на Джаласе Салаана в Штутгарте в прошлом году. В этом году мероприятие открыто для неmuslims. Несмотря на их приверженность Германии, эксперт по исламу Сузанне Шрёдер заявила "Bild", что община Ахмадия - это "очень строгая и ультраконсервативная группа", строго соблюдающая разделение полов, обычно устраивающая браки с участием старших и в основном следуя шариату.

Несмотря на то, что временный палаточный город использовался для различных событий в прошлом, таких как фестиваль Rock am Ring и авиационная деятельность, это мероприятие уникально тем, что является крупнейшим религиозным собранием в Европе. Этот лагерь, вмещающий до 55 000 человек, предоставит место для собраний, молитв и ночлега, а также рабочих или столовых помещений, всего около 2200 палаток.

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