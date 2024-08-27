Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСледующие

В Радеберге планируется строительство учебного центра по микроэлектронике.

Ожидается значительные инвестиции в сектор полупроводников в Саксонии. Для этого понадобится существенная рабочая сила со специализированными навыками. Саксония стремится активно再见 этому потребностям.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Китайский технологический гигант TSMC сотрудничает с партнерами для строительства завода по...
Китайский технологический гигант TSMC сотрудничает с партнерами для строительства завода по производству полупроводниковой техники стоимостью 10 миллиардов евро в Дрездене.

- В Радеберге планируется строительство учебного центра по микроэлектронике.

В Саксонии разрабатывается план создания кластера микроэлектроники (SAM), чтобы удовлетворить будущие потребности в рабочей силе в полупроводниковой промышленности. На последнем заседании правительства перед выборами в землю было дано добро на этот проект. С 2028/29 года будет предоставлено около 1000 мест для обучения.

Предлагаемый центр обучения будет иметь собственную стерильную зону. Существующие объекты будут реконструированы и расширены для этих целей. В Радеберге планируется создать новый кампус микротехнологического обучения со стерильной зоной, стоимостью 75 миллионов евро. Министерство экономики планирует использовать средства Европейского фонда регионального развития для этого проекта.

Ответственность за обучение инженеров-мехатроников возлагается на некоммерческую организацию Metall und Elektroausbildung GmbH, базирующуюся в Кессельдорфе возле Дрездена. Организация планирует инвестировать 48 миллионов евро в этот проект, финансируемый Саксонией через федеральную программу. Однако вопрос о проведении обучения в Кессельдорфе все еще открыт.

Мастеровые и малого бизнеса получат выгоду

Министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ) объявил выбор Радеберга. Он заверил, что местные мастера и малый бизнес, являющийся важной частью Силиконовой Саксонии, напрямую получат выгоду от инвестиций в полупроводниковое развитие.

Радеберг получил участок земли возле железнодорожного вокзала, который пустовал в течение последних 30 лет. Этот участок будет использоваться для кампуса, что позволит Радебергу непосредственно участвовать в высокотехнологичных достижениях. Мэр Франк Хёме (независимый) прокомментировал: "Радеберг снова выигрывает от своего близости к Дрездену".

В прошлом году тайваньский промышленный гигант TSMC, в сотрудничестве с партнерами, объявил о создании фабрики по производству чипов в Дрездене, оцениваемой в около 10 миллиардов евро. Церемония начала строительства состоялась недавно. Infineon также с нетерпением ждет расширения производства на своем заводе в Дрездене.

К 2030 году число рабочих мест в полупроводниковой промышленности в Саксонии, по прогнозам, значительно вырастет.

По словам Дулига, Саксония, скорее всего, станет одним из самых важных и крупных центров полупроводниковой промышленности в Европе; в настоящее время одна треть всех европейских чипов производится в Саксонии. Расширения и заселение крупных корпораций продолжат повышать международную известность региона.

По его оценкам, к 2030 году в отрасли будет работать около 80 000 человек. Эта цифра, как ожидается, превысит 100 000, что приведет к ежегодному увеличению на 3000 новых сотрудников. В связи с существенно высоким спросом на квалифицированных рабочих в полупроводниковой промышленности, поставщиков и регионального малого бизнеса существующие ресурсы не могут быть удовлетворены, что вызвало необходимость дополнительного обучения.

Саксония также планирует использовать целенаправленные стратегии найма. "С нашей политикой поселения и исследований мы хотим привлечь талантливых людей со всего мира, создавая здесь культуру удовольствия и постоянства", - повторил Дулиг. Дружелюбная и открытая среда необходима для дальнейшего расширения сильного экосистемы этой отрасли.

Следующие места для обучения инженеров-мехатроников в рамках проекта SAM в Саксонии будут доступны с 2028/29 года. Как заверил министр экономики Мартин Дулиг, цель состоит в том, чтобы позволить местным мастерам и малому бизнесу напрямую извлечь выгоду из инвестиций в полупроводниковое развитие.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно