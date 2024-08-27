- В Радеберге планируется строительство учебного центра по микроэлектронике.

В Саксонии разрабатывается план создания кластера микроэлектроники (SAM), чтобы удовлетворить будущие потребности в рабочей силе в полупроводниковой промышленности. На последнем заседании правительства перед выборами в землю было дано добро на этот проект. С 2028/29 года будет предоставлено около 1000 мест для обучения.

Предлагаемый центр обучения будет иметь собственную стерильную зону. Существующие объекты будут реконструированы и расширены для этих целей. В Радеберге планируется создать новый кампус микротехнологического обучения со стерильной зоной, стоимостью 75 миллионов евро. Министерство экономики планирует использовать средства Европейского фонда регионального развития для этого проекта.

Ответственность за обучение инженеров-мехатроников возлагается на некоммерческую организацию Metall und Elektroausbildung GmbH, базирующуюся в Кессельдорфе возле Дрездена. Организация планирует инвестировать 48 миллионов евро в этот проект, финансируемый Саксонией через федеральную программу. Однако вопрос о проведении обучения в Кессельдорфе все еще открыт.

Мастеровые и малого бизнеса получат выгоду

Министр экономики Мартин Дулиг (СДПГ) объявил выбор Радеберга. Он заверил, что местные мастера и малый бизнес, являющийся важной частью Силиконовой Саксонии, напрямую получат выгоду от инвестиций в полупроводниковое развитие.

Радеберг получил участок земли возле железнодорожного вокзала, который пустовал в течение последних 30 лет. Этот участок будет использоваться для кампуса, что позволит Радебергу непосредственно участвовать в высокотехнологичных достижениях. Мэр Франк Хёме (независимый) прокомментировал: "Радеберг снова выигрывает от своего близости к Дрездену".

В прошлом году тайваньский промышленный гигант TSMC, в сотрудничестве с партнерами, объявил о создании фабрики по производству чипов в Дрездене, оцениваемой в около 10 миллиардов евро. Церемония начала строительства состоялась недавно. Infineon также с нетерпением ждет расширения производства на своем заводе в Дрездене.

К 2030 году число рабочих мест в полупроводниковой промышленности в Саксонии, по прогнозам, значительно вырастет.

По словам Дулига, Саксония, скорее всего, станет одним из самых важных и крупных центров полупроводниковой промышленности в Европе; в настоящее время одна треть всех европейских чипов производится в Саксонии. Расширения и заселение крупных корпораций продолжат повышать международную известность региона.

По его оценкам, к 2030 году в отрасли будет работать около 80 000 человек. Эта цифра, как ожидается, превысит 100 000, что приведет к ежегодному увеличению на 3000 новых сотрудников. В связи с существенно высоким спросом на квалифицированных рабочих в полупроводниковой промышленности, поставщиков и регионального малого бизнеса существующие ресурсы не могут быть удовлетворены, что вызвало необходимость дополнительного обучения.

Саксония также планирует использовать целенаправленные стратегии найма. "С нашей политикой поселения и исследований мы хотим привлечь талантливых людей со всего мира, создавая здесь культуру удовольствия и постоянства", - повторил Дулиг. Дружелюбная и открытая среда необходима для дальнейшего расширения сильного экосистемы этой отрасли.

Следующие места для обучения инженеров-мехатроников в рамках проекта SAM в Саксонии будут доступны с 2028/29 года. Как заверил министр экономики Мартин Дулиг, цель состоит в том, чтобы позволить местным мастерам и малому бизнесу напрямую извлечь выгоду из инвестиций в полупроводниковое развитие.

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