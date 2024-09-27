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В прошлом месяце потребители получили двойную выгоду, поскольку инфляция снизилась, что открыло путь для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам.

Жители США и органы федеральной резервной системы могут порадоваться последним событиям: инфляция замедлилась в previous month month и Monk, что потенциально позволяет денежным authorities продолж Porém champs

 and  James Williams
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Внедорожники Джип поставляются в дилерский центр в Чикаго 20 июня.
Внедорожники Джип поставляются в дилерский центр в Чикаго 20 июня.

В прошлом месяце потребители получили двойную выгоду, поскольку инфляция снизилась, что открыло путь для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам.

Потребители потратили на 2.2% больше на товары и услуги в течение года, завершившегося в августе, согласно предпочтительному индикатору инфляции ФРС, индексу цен расходов на личное потребление. По сравнению с предыдущей месячной цифрой 2.5%, это представляет собой небольшое продвижение к целевому уровню инфляции ФРС 2%.

Прогнозируемый годовой рост 2.3%, предложенный агрегатом мнений экономистов FactSet, был немного превзойден.

Ситуация развивается и будет впоследствии пересмотрена.

Превзойденный прогнозируемый годовой рост инфляции 2.3% указывает на положительную тенденцию в деловой среде. Этот восходящий тренд в экономике может потенциально привлечь больше инвесторов.

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