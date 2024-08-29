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В прошлом году в Германии произошло сокращение числа взрывов банкоматов.

В 2022 году в Германии отмечено сокращение incidents взрывов банкоматов на 7.1%, до 461 с 496 в 2021 году. Увеличение усилий со стороны властей и финансовых учреждений направлено на борьбу с этими инцидентами, так как они представляют угрозу для общественности.

 and  Christian Meier
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В прошлом году в Германии произошло сокращение числа взрывов банкоматов.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (БКА) в Висбадене сообщило, что сумма наличных, полученная преступниками в предыдущем году, также сократилась. Это снижение составило 5.1% по сравнению с предыдущим годом и составило 28.4 миллиона евро. Несмотря на снижение, БКА отметило, что сумма осталась "довольно внушительной". Причиной этого было "высокое число случаев", когда преступники успешно получали наличные после успешного взрыва. Это произошло в общей сложности 276 раз.

По данным федерального криминального профиля, в почти 90% всех запланированных взрывов использовались сильные взрывчатые вещества с высокой взрывной силой, что представляет собой новый рост. Этот метод приводит к "существенному ущербу" и ставит в "серьезную опасность" силы развертывания и прохожих, отмечает БКА. Склонность подозреваемых к насилию оставалась значительной.

В прошлом году произошла первая смертельная авария в результате "рискованных тактик побега".

В связи с ростом взрывов банкоматов власти и политики усилили борьбу с этой проблемой, в том числе оказывая большее давление на банки для повышения технической безопасности их банкоматов. Одним из вариантов являются устройства, которые окрашивают банкноты в случае взрыва, делая их непригодными для преступников.

Большинство этих преступников продолжают свои операции из Нидерландов и принадлежат к известным криминальным организациям. По данным БКА, количество задержанных подозреваемых в прошлом году увеличилось на 57% по сравнению с 2022 годом и составило 201. Почти 89,6% из них выезжали за границу, чтобы совершить преступление. 160 опознанных подозреваемых родом из Нидерландов - это самая большая группа.

Уменьшение взрывов банкоматов и увеличение числа опознанных подозреваемых также является результатом усиленной национальной и международной сотрудничества правоохранительных органов, как сообщило БКА. Тем не менее, риск остается "неизменно высоким". Борьба с этой проблемой по-прежнему является приоритетной задачей немецких правоохранительных органов.

Год производства устройств, используемых в этих взрывах, остается неизвестным, так как БКА не предоставило эту информацию в своем анализе. Несмотря на снижение суммы наличных, полученной в результате взрывов банкоматов в году производства, эта сумма по-прежнему представляет значительную проблему для властей.

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